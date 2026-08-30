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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 23.43 WIB

Cocok Jadi Camilan Keluarga, Ini Resep Gyoza Ayam yang Praktis

Resep gyoza ayam chili oil (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep gyoza ayam chili oil (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Gyoza merupakan hidangan berbentuk dumpling yang populer dari Jepang. Makanan ini umumnya dibuat menggunakan kulit tipis dengan isian berupa daging cincang, sayuran, serta aneka bumbu.

Salah satu ciri khas gyoza terletak pada cara memasaknya. Bagian bawah biasanya digoreng hingga kecokelatan dan renyah, kemudian diberi sedikit air untuk proses pengukusan sehingga bagian atasnya tetap lembut.

Gyoza ayam bisa menjadi pilihan menu yang menarik untuk dibuat sendiri di rumah. Selain rasanya gurih, bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara bertahap.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep gyoza ayam yang dapat dicoba di rumah.

Bahan kulit gyoza

  • 200 gram tepung terigu protein sedang
  • 1 sendok teh garam
  • 100 ml air mendidih

Bahan isian

  • 120 gram kol
  • 50 gram kucai
  • 200 gram paha ayam giling
  • 1 siung bawang putih
  • 1 cm jahe
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • ½ sendok teh garam
  • 2 sendok teh gula pasir
  • ⅛ sendok teh merica
  • 2 sendok makan air
  • 1 sendok makan minyak

Bahan saus cocolan

  • 1 sendok makan cuka hitam
  • 1 sendok makan kecap asin
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh wijen sangrai
  • ½ sendok makan minyak wijen
  • 2 sendok teh cabai bubuk
  • ½ sendok makan minyak

Cara membuat kulit gyoza

  1. Masukkan tepung terigu dan garam ke dalam wadah.

  • Tuangkan air mendidih secara perlahan, kemudian aduk menggunakan sumpit hingga adonan mulai menyatu.

  • Setelah itu, uleni adonan sampai lebih kalis dan tidak mudah hancur. Tutup adonan dan diamkan setidaknya selama dua jam.

  • Setelah cukup beristirahat, pipihkan adonan menggunakan rolling pin atau alat pemipih adonan.

  • Cetak adonan menjadi lembaran berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 8 cm.

    • Cara membuat isian

    1. Iris tipis kucai. Sementara itu, rebus kol selama sekitar 2–3 menit hingga sedikit layu.

  • Angkat kol, tiriskan, lalu cincang sampai berukuran kecil.

  • Siapkan wadah besar dan masukkan ayam giling, bawang putih serta jahe yang sudah diparut.

  • Tambahkan garam, gula, merica, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen.

  • Masukkan kol serta kucai yang telah disiapkan. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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