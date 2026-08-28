Aspal Jalan Terlambat Dikerjakan, Wali Kota Eri Beri Peringatan Keras ke Kontraktor

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyoroti pengerjaan proyek saluran yang meninggalkan kondisi jalan tidak nyaman dan berisiko bagi pengendara.

Kontraktor diminta tidak lagi menunda pengaspalan setelah pekerjaan saluran selesai.

Hal itu disampaikan Eri setelah melakukan inspeksi mendadak di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan pada Rabu (26/8).

Dalam pengecekan tersebut, dia mendapati ruas jalan belum segera dikembalikan ke kondisi layak setelah pekerjaan saluran rampung.

Menurut Eri, pengaspalan di lokasi tersebut sempat tertunda hingga sekitar dua pekan. Kondisi permukaan jalan yang tidak rata dengan perbedaan ketinggian mencapai dua sentimeter bahkan disebut telah membahayakan pengendara motor.

“Waktu saya melakukan pengecekan ke sana, proyek fisik saluran telah selesai, namun pengaspalan tertunda hingga dua minggu. Ketinggian aspal yang tidak merata yang mencapai dua centimeter, memicu kecelakaan pengendara motor,” kata Eri, Kamis (27/8).

Eri kemudian meminta kontraktor segera menyelesaikan pengaspalan. Dia memberikan batas waktu 1x24 jam agar kondisi jalan kembali aman dilalui masyarakat.

Permintaan tersebut langsung ditindaklanjuti kontraktor. Pengaspalan dilakukan pada malam hari setelah Eri melakukan pengecekan di lokasi.

“Setelah saya ke sana, pihak kontraktor langsung menyelesaikan pengaspalan pada malam harinya. Sehingga masyarakat bisa nyaman kembali menggunakan jalannya,” ujarnya.