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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.58 WIB

Resep Kroket Mozzarella, Camilan Kentang dengan Isian Keju Lumer

Potret kroket mozzarella dari kentang kukus dengan isian keju lumer. (Sumber: instagram.com/@pratiwimdhny) - Image

Potret kroket mozzarella dari kentang kukus dengan isian keju lumer. (Sumber: instagram.com/@pratiwimdhny)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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