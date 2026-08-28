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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 28 Agustus 2026 | 14.38 WIB

Resep Crispy Fried Deviled Egg, Telur Rebus dengan Lapisan Renyah

Potret fried deviled egg dengan bagian luar crispy dan isian creamy. (Sumber: instagram.com/@kasyafa.a) - Image

Potret fried deviled egg dengan bagian luar crispy dan isian creamy. (Sumber: instagram.com/@kasyafa.a)

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Kuning telur kemudian dihaluskan dan dicampur dengan mayonnaise. Tambahan garam, lada, serta saus sambal membuat campuran kuning telur memiliki rasa gurih dengan sedikit sensasi pedas.

Tekstur creamy dari campuran kuning telur menjadi salah satu daya tarik utama camilan ini. Isian tersebut nantinya ditempatkan kembali pada bagian telur sehingga menghasilkan deviled egg dengan rasa yang lebih kaya.

Sementara itu, bagian putih telur dibuat crispy dengan menggunakan tiga lapisan. Telur putih terlebih dahulu dibalurkan dengan tepung terigu, kemudian dicelupkan ke telur kocok dan terakhir dilapisi tepung panir.

Tepung panir membuat bagian luar telur menjadi renyah setelah digoreng. Agar hasilnya lebih baik, pastikan tepung panir menempel secara merata di seluruh permukaan telur putih.

Telur kemudian digoreng menggunakan minyak panas dengan api sedang. Proses ini cukup dilakukan hingga lapisan tepung panir berubah warna menjadi keemasan dan terasa crispy.

Setelah digoreng, telur perlu ditiriskan agar minyak berlebih berkurang. Telur crispy kemudian dapat diberi topping berupa parsley atau daun seledri cincang.

Bubuk cabai atau paprika juga bisa ditambahkan sebagai pelengkap. Selain memberikan warna yang lebih menarik, tambahan tersebut dapat memberikan sedikit rasa pedas pada permukaan telur.

Crispy fried deviled egg cocok dijadikan camilan di rumah karena menggunakan bahan yang cukup sederhana. Resep ini juga bisa menjadi cara berbeda untuk menikmati telur rebus tanpa harus mengolahnya menjadi menu yang terlalu rumit.

Bahan
4 butir telur
3 sdm mayonnaise
1/2 sdt garam
1/4 sdt lada bubuk
Parsley secukupnya
1 sdt saus sambal
3 sdm tepung terigu
1 butir telur, kocok lepas
100 gram tepung panir
Minyak untuk menggoreng

Topping:
Parsley atau daun seledri cincang
Bubuk cabai atau paprika secukupnya

Cara Pembuatan
1. Rebus empat butir telur selama sekitar 10-12 menit hingga matang sempurna. Setelah matang, angkat telur dan langsung masukkan ke dalam air dingin agar lebih mudah dikupas.
2. Kupas seluruh telur secara perlahan agar bagian putihnya tetap utuh. Setelah itu, belah telur menjadi dua bagian memanjang.
3. Ambil kuning telur dari masing-masing bagian putih dengan hati-hati. Sisihkan putih telur karena bagian ini nantinya akan diberi lapisan tepung.
4. Masukkan seluruh kuning telur ke dalam wadah. Haluskan menggunakan garpu hingga teksturnya cukup lembut.
5. Tambahkan mayonnaise, garam, lada bubuk, dan saus sambal ke dalam kuning telur yang sudah dihaluskan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menghasilkan adonan yang creamy.
6. Siapkan tiga wadah untuk proses pelapisan. Isi wadah pertama dengan tepung terigu, wadah kedua dengan telur yang sudah dikocok lepas, dan wadah ketiga dengan tepung panir.
7. Ambil bagian putih telur, kemudian balurkan ke tepung terigu hingga seluruh permukaannya tertutup. Celupkan ke dalam telur kocok hingga terlapisi.
8. Setelah itu, pindahkan putih telur ke tepung panir. Balurkan hingga seluruh permukaan tertutup tepung panir secara merata.
9. Panaskan minyak dalam wajan menggunakan api sedang. Setelah minyak cukup panas, masukkan putih telur yang sudah dilapisi tepung panir.
10. Goreng hingga tepung panir berubah warna menjadi keemasan dan teksturnya crispy. Jangan menggunakan api terlalu besar agar lapisan luar tidak cepat gosong.
11. Angkat telur yang sudah crispy dan tiriskan. Biarkan sebentar agar minyak berlebih berkurang.
12. Masukkan kembali adonan kuning telur yang creamy ke bagian putih telur. Gunakan sendok atau piping bag agar isiannya lebih rapi.
13. Tambahkan parsley atau daun seledri cincang di atasnya. Taburkan sedikit bubuk cabai atau paprika sesuai selera.
14. Sajikan crispy fried deviled egg selagi hangat. Nikmati sebagai camilan atau hidangan pendamping.

Crispy fried deviled egg menawarkan perpaduan tekstur yang menarik dalam satu hidangan. Lapisan tepung panir memberikan sensasi renyah pada bagian luar, sedangkan campuran kuning telur dan mayonnaise menghasilkan isian yang lembut serta creamy.

Resep dari @kasyafa.a ini bisa menjadi ide camilan sederhana untuk mengolah telur dengan cara yang berbeda. Dengan bahan yang mudah ditemukan, telur rebus biasa dapat dibuat menjadi sajian crispy dengan isian gurih dan sedikit pedas.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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