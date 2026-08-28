Resep Chawanmushi ala Jepang, Lembut dan Hemat Dibuat Sendiri di Rumah

Dashi powder digunakan untuk memberikan rasa gurih khas pada adonan telur. Sementara kecap cair menambahkan rasa asin dan warna yang lebih pekat pada campuran tersebut.

Untuk isiannya, resep dari @mykitchenprops cukup fleksibel. Tofu, udang, jamur, atau crabstick dapat digunakan sesuai bahan yang tersedia di rumah.

Isian tersebut membuat chawanmushi tidak hanya memiliki tekstur telur yang lembut, tetapi juga memberikan variasi rasa dalam setiap suapan. Udang dapat memberikan rasa seafood yang gurih, sedangkan jamur atau tofu bisa menjadi pilihan jika ingin isian yang lebih ringan.

Setelah adonan telur dan air dicampurkan dengan bumbu, adonan perlu dituangkan ke dalam cup. Isian dapat ditempatkan terlebih dahulu atau dicampurkan sesuai kebutuhan sebelum proses pengukusan.

Chawanmushi kemudian dimasak dengan cara dikukus hingga matang. Proses pengukusan perlu dilakukan dengan baik agar telur tidak menghasilkan tekstur yang terlalu keras.

Selain chawanmushi, resep ini juga dilengkapi shoyu sauce sederhana. Saus tersebut dibuat dari kecap cair, penyedap rasa, sedikit air, dan daun bawang sebagai pelengkap.

Shoyu sauce memberikan tambahan rasa gurih dan asin ketika dituangkan di atas chawanmushi. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan selera, terutama karena chawanmushi sendiri sudah memiliki rasa dari dashi powder dan kecap.

Menu ini cocok disantap sebagai hidangan pendamping maupun menu ringan. Teksturnya yang lembut juga membuat chawanmushi terasa nyaman disantap selagi hangat.

Membuat chawanmushi sendiri juga memungkinkan isian dan jumlah porsinya disesuaikan. Dengan bahan yang sederhana, kamu bisa membuat beberapa cup sekaligus untuk dinikmati bersama keluarga.

Bahan

Bahan chawanmushi:

2 butir telur

1 cup air

1/2 sdm dashi powder

1/2 sdm kecap cair

Isian sesuai selera, seperti tofu, udang, jamur, atau crabstick

Bahan shoyu sauce:

1 sdt penyedap rasa

1 sdm kecap cair

1/2 sdm air

Daun bawang secukupnya



Cara Pembuatan

1. Pecahkan dua butir telur ke dalam wadah. Kocok perlahan hingga putih dan kuning telur tercampur rata.

2. Tambahkan satu cup air ke dalam telur. Aduk perlahan hingga kedua bahan tercampur.

3. Masukkan dashi powder dan kecap cair. Aduk kembali sampai bumbu tercampur merata dengan adonan telur.

4. Siapkan isian yang akan digunakan. Jika memakai udang, jamur, tofu, atau crabstick, potong dengan ukuran yang sesuai agar mudah dimasukkan ke dalam cup.

5. Masukkan isian ke dalam tiga cup chawanmushi. Atur jumlahnya agar tidak terlalu penuh sehingga masih tersedia ruang untuk adonan telur.

6. Tuangkan campuran telur secara perlahan ke dalam masing-masing cup. Jika terdapat busa di permukaan, ambil perlahan agar hasil chawanmushi lebih halus.

7. Siapkan alat kukus dan panaskan terlebih dahulu. Setelah cukup panas, masukkan cup chawanmushi ke dalam kukusan.

8. Kukus hingga adonan telur matang dan teksturnya set. Gunakan api yang sesuai agar telur matang perlahan dan tetap memiliki tekstur lembut.

9. Sambil menunggu chawanmushi matang, siapkan saus. Campurkan penyedap rasa, kecap cair, dan air dalam wadah kecil.

10. Aduk bahan saus hingga tercampur rata. Tambahkan daun bawang secukupnya sebagai pelengkap.

11. Setelah chawanmushi matang, keluarkan dari kukusan dengan hati-hati. Tuangkan sedikit shoyu sauce di atasnya.

12. Sajikan chawanmushi selagi hangat. Nikmati langsung bersama isian yang ada di dalamnya.

Chawanmushi bisa menjadi pilihan untuk menikmati hidangan telur dengan tekstur yang berbeda dari biasanya. Adonan telur yang lembut berpadu dengan rasa gurih dari dashi dan kecap, sementara isian seperti udang, tofu, jamur, atau crabstick dapat disesuaikan dengan selera.