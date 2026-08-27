Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Menggugah Selera

Resep Oseng Mercon Daging Sapi yang Bikin Nagih
JawaPos.com - Bagi penggemar makanan bercita rasa pedas, oseng mercon daging sapi bisa menjadi pilihan menu yang menggugah selera. Potongan daging yang empuk berpadu dengan bumbu cabai dan rempah yang kuat menghasilkan hidangan dengan sensasi pedas sekaligus gurih.
Menu ini semakin nikmat jika disantap bersama nasi putih hangat. Tak perlu menunggu makan di luar, oseng mercon juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng mercon daging sapi yang bisa dicoba di rumah.
Bersihkan daging sapi, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera.
Masukkan daging ke dalam panci berisi air. Tambahkan lengkuas yang telah dimemarkan, serai, daun salam, serta sedikit garam.
Rebus daging hingga teksturnya empuk dan matang. Setelah itu, angkat daging, tiriskan, lalu sisihkan. Simpan kaldu rebusannya untuk digunakan nanti.
Selanjutnya, siapkan bahan bumbu. Rebus bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat hingga sedikit lunak.
Angkat bahan-bahan tersebut dan tiriskan. Masukkan semuanya ke dalam blender dengan sedikit air, kemudian haluskan sampai menjadi bumbu.
Panaskan sedikit minyak di wajan. Tuangkan bumbu halus dan tumis hingga aromanya harum serta kadar airnya mulai berkurang.
Masukkan serai, daun jeruk, gula merah, gula pasir, merica bubuk, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
Tambahkan cabai rawit merah utuh untuk memberikan sensasi pedas yang lebih kuat. Tumis kembali sampai bumbu benar-benar matang dan harum.
Tuangkan sekitar 300 ml kaldu hasil rebusan daging. Aduk hingga bumbu menyatu dengan kuah.
Masukkan potongan daging sapi yang sudah direbus. Masak menggunakan api sedang hingga bumbu meresap dan kuah menyusut.
Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera dan bumbu terlihat meresap pada daging, matikan api.
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Jawa Pos
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