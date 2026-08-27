Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Membuat Ayam Kecap Nyemek yang Lezat

JawaPos.com – Ayam kecap menjadi salah satu hidangan rumahan yang mudah disukai berbagai kalangan. Cita rasa manis dan gurihnya membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat.
Salah satu variasi yang patut dicoba adalah ayam kecap nyemek. Berbeda dengan ayam kecap biasa, sajian ini memiliki kuah yang lebih pekat dengan jumlah cairan tidak terlalu banyak. Hasilnya, ayam terasa lebih kaya bumbu tanpa membuat hidangan terlalu berair.
Cara membuatnya pun cukup sederhana. Ayam terlebih dahulu dimarinasi, kemudian digoreng setengah matang sebelum dimasak kembali bersama bumbu hingga kuah menyusut dan meresap.
Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam kecap nyemek yang praktis untuk dibuat di rumah.
Bersihkan paha ayam, kemudian tiriskan dan masukkan ke dalam wadah.
Buat bumbu marinasi dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk sampai rata, lalu balurkan pada ayam. Diamkan sekitar 30 menit agar bumbu meresap.
Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ayam yang telah dimarinasi dan goreng hingga bagian luarnya mulai berubah warna serta ayam setengah matang.
Angkat ayam dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.
Geprek bawang putih, kemudian cincang kasar. Potong bawang bombai secara kasar.
Panaskan sedikit minyak di wajan. Tumis bawang putih hingga harum, lalu masukkan bawang bombai. Masak sampai keduanya layu dan mengeluarkan aroma sedap.
Tuangkan air ke dalam wajan. Tambahkan garam, merica bubuk, bunga lawang, kaldu jamur, dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
Tunggu sampai kuah mendidih, kemudian masukkan ayam yang sebelumnya sudah digoreng setengah matang.
Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk hingga ayam matang sempurna dan kuah menyusut menjadi lebih kental.
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Jawa Pos
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