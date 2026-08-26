Resep Creamy Butter Shrimp, Olahan Udang Gurih dan Creamy yang Gampang Dibuat

JawaPos.com - Kalau mulai bosan dengan menu ayam atau daging, udang bisa menjadi pilihan untuk membuat hidangan rumahan yang terasa berbeda. Salah satunya creamy butter shrimp, olahan udang dengan saus creamy yang gurih, sedikit pedas, dan memiliki aroma butter serta rempah yang menggugah selera.

Resep creamy butter shrimp ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Dikutip dari @adelscooking, menu tersebut dibuat menggunakan 250 gram udang dan saus berbahan butter, susu full cream, serta cooking cream.

Udang menjadi bahan utama yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dimasak. Agar rasanya lebih gurih, udang terlebih dahulu dibumbui dengan garam dan lada sebelum dimasak menggunakan butter atau margarin.

Butter memberikan aroma gurih yang khas pada hidangan. Ketika dipadukan dengan bawang putih, aromanya semakin kuat dan menjadi dasar rasa untuk saus creamy yang nantinya menyelimuti udang.

Bumbu yang digunakan juga cukup beragam, tetapi mudah ditemukan. Cajun bubuk memberikan karakter rempah yang khas, sementara paprika bubuk memberikan rasa dan warna pada saus.

Chili flakes digunakan untuk memberikan sensasi pedas. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera, terutama jika ingin membuat creamy butter shrimp dengan rasa pedas yang lebih ringan.

Kaldu ayam bubuk turut digunakan untuk memperkuat rasa gurih. Setelah bumbu tercampur, susu full cream dan cooking cream ditambahkan untuk menghasilkan saus dengan tekstur yang lebih creamy.

Penggunaan dua jenis bahan tersebut membuat saus terasa lebih lembut dan kaya. Saus kemudian dimasak hingga bumbu tercampur rata sebelum udang dimasukkan atau disatukan kembali ke dalamnya.

Creamy butter shrimp cocok disantap bersama nasi putih hangat. Saus creamy yang gurih juga bisa disiramkan ke atas nasi sehingga setiap suapan mendapatkan rasa udang dan bumbu secara bersamaan.

Menu ini bisa menjadi solusi ketika bingung menentukan hidangan untuk makan di rumah. Proses memasaknya relatif sederhana dan bahan utamanya hanya membutuhkan udang serta beberapa bahan untuk membuat saus creamy.

Bahan

250 gram udang

Garam secukupnya

Lada secukupnya

1 sdm butter atau margarin

2 siung bawang putih

1,5 sdt cajun bubuk

1 sdt paprika bubuk

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt chili flakes

Susu full cream secukupnya

200 ml cooking cream

Parsley secukupnya untuk garnish

Cara Pembuatan

1. Bersihkan udang terlebih dahulu, kemudian buang bagian yang tidak diperlukan. Cuci hingga bersih dan tiriskan agar tidak terlalu banyak air saat dimasak.

2. Bumbui udang dengan garam dan lada secukupnya. Aduk hingga bumbu melapisi seluruh bagian udang secara merata.

3. Panaskan butter atau margarin dalam wajan. Masukkan udang yang sudah dibumbui, kemudian masak hingga udang berubah warna dan matang.

4. Setelah udang matang, angkat dan sisihkan sementara. Jangan memasaknya terlalu lama agar tekstur udang tidak menjadi keras.

5. Gunakan wajan yang sama untuk membuat saus. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang, kemudian tumis hingga harum.

6. Tambahkan cajun bubuk, paprika bubuk, kaldu ayam bubuk, dan chili flakes. Aduk hingga bumbu tercampur dengan butter dan bawang putih.

7. Tuangkan susu full cream secukupnya ke dalam wajan. Aduk perlahan agar seluruh bumbu tercampur dengan susu.

8. Tambahkan 200 ml cooking cream. Aduk kembali dan masak dengan api sedang hingga saus mulai mengental.

9. Masukkan kembali udang yang sudah dimasak ke dalam saus creamy. Aduk perlahan hingga seluruh udang terbalut saus.

10. Masak beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam udang. Koreksi rasa dan sesuaikan garam atau lada jika diperlukan.

11. Setelah saus mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan api. Taburkan parsley secukupnya sebagai garnish.

12. Sajikan creamy butter shrimp selagi hangat. Hidangan ini bisa dinikmati bersama nasi putih agar saus creamy-nya semakin nikmat.

Creamy butter shrimp bisa menjadi alternatif ketika mulai bosan dengan olahan ayam dan daging. Udang yang gurih berpadu dengan saus creamy berbumbu cajun, paprika, dan chili flakes sehingga menghasilkan rasa yang kaya tetapi tetap mudah dibuat.

Resep dari @adelscooking ini cocok dijadikan menu andalan ketika sedang mencari ide masakan rumahan. Dengan proses yang cukup sederhana, udang bisa disulap menjadi hidangan creamy yang cocok disantap bersama nasi hangat.