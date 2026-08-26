Tak Perlu Banyak Bumbu, Intip Resep Oseng Bawang Cumi yang Cocok untuk Lauk Sehari-hari

JawaPos.com – Menu rumahan yang sederhana sering kali justru menjadi hidangan favorit keluarga. Salah satunya oseng bawang cumi yang memadukan cumi segar dengan bawang merah, bawang putih, serta cabai untuk menghasilkan cita rasa gurih, harum, dan sedikit pedas.
Hidangan ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam. Cara memasaknya pun cukup mudah karena bahan-bahannya ditumis hingga mengeluarkan aroma harum, kemudian dicampur dengan cumi yang sudah dimasak sebelumnya.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep berikut dapat menjadi pilihan. Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan langkah membuat oseng bawang cumi ala rumahan.
Bersihkan bawang merah, kemudian iris atau cincang sesuai selera. Sisihkan dalam wadah.
Iris tipis bawang putih dan letakkan secara terpisah.
Bersihkan cumi dengan baik, buang bagian tinta dan bagian yang tidak diperlukan. Setelah itu, potong cumi sesuai selera.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan cumi dan masak sebentar hingga berubah warna. Jangan terlalu lama agar teksturnya tidak alot. Setelah matang, angkat dan sisihkan.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum.
Masukkan serai yang sudah dimemarkan bersama daun jeruk. Aduk dan tumis hingga aromanya semakin keluar.
Tambahkan cabai rawit merah yang telah diiris. Aduk kembali agar rasa pedas dan aromanya menyatu dengan bumbu.
Masukkan bawang pre yang sudah dipotong-potong. Tumis hingga layu dan harum.
Berikutnya, masukkan bawang merah. Tambahkan garam, terasi udang, dan kaldu jamur, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata.
Masak hingga bawang mulai layu dan bumbu mengeluarkan aroma yang sedap.
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Jawa Pos
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