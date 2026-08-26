Resep Udang Tumis Tomat ala Rumahan, Cocok untuk Bekal Sekolah dan Kerja

Resep Udang Tumis Tomat yang Menggugah Selera Makan
JawaPos.com – Menyiapkan bekal tidak harus selalu menggunakan menu yang rumit. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, Anda bisa membuat hidangan lezat untuk dibawa ke sekolah maupun tempat kerja.
Salah satu menu yang dapat dicoba adalah udang tumis tomat. Hidangan ini memadukan udang dengan bumbu bercita rasa gurih, manis, serta sedikit pedas sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain memiliki rasa yang menggugah selera, udang juga menjadi sumber protein, sementara tomat memberikan cita rasa segar pada hidangan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang tumis tomat yang praktis dan bisa dijadikan inspirasi menu bekal.
Marinasi udang. Masukkan udang ke dalam wadah, kemudian tambahkan maizena, merica, dan kaldu bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan udang terlapisi bumbu. Diamkan sebentar agar bumbu meresap.
Siapkan bumbu. Potong bawang bombai menjadi bentuk dadu kecil. Setelah itu, cincang bawang putih dan jahe. Sisihkan seluruh bumbu tersebut.
Masak udang. Panaskan sedikit minyak dalam wajan dengan api besar. Masukkan udang dan masak sebentar hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
Tumis bumbu. Sisakan sedikit minyak di dalam wajan. Tumis bawang bombai, bawang putih, dan jahe hingga harum.
Buat saus. Masukkan saus tiram, saus tomat, saus sambal, gula pasir, dan air. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata, kemudian masak beberapa saat.
Masukkan udang. Setelah saus mulai matang, masukkan kembali udang yang sudah digoreng. Aduk hingga seluruh bagian udang terbalut saus dan bumbunya meresap.
Angkat dan sajikan. Setelah bumbu meresap dan rasanya sesuai selera, matikan api. Pindahkan udang tumis tomat ke dalam wadah dan sajikan bersama nasi putih serta irisan selada.
Udang tumis tomat pun siap menjadi menu bekal yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Perpaduan udang yang gurih dengan saus tomat bercita rasa manis dan sedikit pedas membuat hidangan ini cocok disantap kapan saja.
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Jawa Pos
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