Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Nasi Ayam Jamur yang Gurih dan Lezat

Resep Nasi Ayam Jamur yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com - Nasi ayam jamur bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin menyajikan makanan sederhana dengan rasa yang tetap menggugah selera. Perpaduan nasi putih hangat dengan tumisan ayam dan jamur menghasilkan cita rasa gurih, manis, serta aroma rempah yang menggoda.

Tidak hanya pas untuk santapan di rumah, menu ini juga dapat dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, maupun inspirasi jualan rice bowl. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi ayam jamur yang dapat dicoba di rumah.