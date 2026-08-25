Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Nasi Ayam Jamur yang Gurih dan Lezat

JawaPos.com - Nasi ayam jamur bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin menyajikan makanan sederhana dengan rasa yang tetap menggugah selera. Perpaduan nasi putih hangat dengan tumisan ayam dan jamur menghasilkan cita rasa gurih, manis, serta aroma rempah yang menggoda.
Tidak hanya pas untuk santapan di rumah, menu ini juga dapat dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, maupun inspirasi jualan rice bowl. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi ayam jamur yang dapat dicoba di rumah.
Menu ini juga dapat dikemas dalam wadah rice bowl untuk dijadikan bekal atau dijual sebagai makanan praktis. Dengan rasa gurih dan bahan yang sederhana, nasi ayam jamur bisa menjadi alternatif menu rumahan yang mudah dibuat sekaligus berpotensi menjadi ide usaha kuliner.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027: Laga Berakhir Imbang!
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Groningen di Liga Belanda: Boeren Enggan Malu di Kandang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Tak Hanya Jenderal TNI-Polri, Pengusaha Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas Tangani Karhutla di Kalsel
Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Los Rojiblancos Diunggulkan!