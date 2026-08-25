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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 04.41 WIB

Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Nasi Ayam Jamur yang Gurih dan Lezat

Resep Nasi Ayam Jamur yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com - Nasi ayam jamur bisa menjadi pilihan menarik ketika ingin menyajikan makanan sederhana dengan rasa yang tetap menggugah selera. Perpaduan nasi putih hangat dengan tumisan ayam dan jamur menghasilkan cita rasa gurih, manis, serta aroma rempah yang menggoda.

Tidak hanya pas untuk santapan di rumah, menu ini juga dapat dijadikan bekal sekolah, bekal kerja, maupun inspirasi jualan rice bowl. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi ayam jamur yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan Nasi Ayam Jamur

  • 200 gram nasi putih
  • 400 gram paha ayam
  • 100 gram jamur kancing
  • 6 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 1 buah cabai rawit
  • ½ sendok teh kunyit bubuk
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai
  • Garam secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Gula pasir secukupnya
  • Kecap manis secukupnya
  • Saus tiram secukupnya
  • Minyak untuk menumis
  • Sedikit air

Bahan Pelengkap

  • Telur dadar

Cara Membuat Nasi Ayam Jamur

  1. Bersihkan jamur kancing, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Sisihkan.
  2. Potong paha ayam menjadi ukuran kecil sesuai selera. Jika menggunakan bagian yang masih bertulang, pisahkan tulangnya terlebih dahulu.
  3. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
  4. Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan serai, daun jeruk, serta kunyit bubuk. Aduk sebentar sampai bumbu tercampur.
  6. Tambahkan potongan jamur kancing dan masak sambil terus diaduk.
  7. Masukkan ayam, kemudian bumbui dengan garam, merica, gula pasir, dan kaldu jamur sesuai selera.
  8. Tuangkan saus tiram dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bahan terlapisi bumbu.
  9. Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah meresap ke dalam ayam dan jamur.
  10. Tutup wajan dan masak hingga ayam matang serta kuahnya menyusut dan mengental.
  11. Setelah rasanya sesuai, matikan api dan sisihkan tumisan ayam jamur.
  12. Siapkan wadah, lalu masukkan nasi putih, telur dadar, dan tumisan ayam jamur.
  13. Nasi ayam jamur siap disajikan selagi hangat.

Menu ini juga dapat dikemas dalam wadah rice bowl untuk dijadikan bekal atau dijual sebagai makanan praktis. Dengan rasa gurih dan bahan yang sederhana, nasi ayam jamur bisa menjadi alternatif menu rumahan yang mudah dibuat sekaligus berpotensi menjadi ide usaha kuliner.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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