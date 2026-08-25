Bumbu Kacang Melimpah, Ini Resep Gado-Gado Siram Khas Surabaya yang Menggugah Selera

Resep Gado-Gado Siram Khas Surabaya yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Gado-gado merupakan salah satu hidangan khas Indonesia yang begitu mudah ditemukan dan disukai berbagai kalangan. Perpaduan sayuran, tahu, telur, kentang, serta lontong membuat makanan ini cocok disantap sebagai menu yang mengenyangkan.

Salah satu varian yang memiliki karakteristik tersendiri adalah gado-gado siram khas Surabaya. Hidangan ini identik dengan saus kacang yang gurih dan bertekstur kental, kemudian dituangkan langsung di atas aneka sayuran serta pelengkap.

Selain nikmat, gado-gado siram juga bisa menjadi pilihan menu rumahan karena bahan-bahannya relatif mudah ditemukan. Anda dapat menyesuaikan jenis sayuran dan tingkat kepedasan sesuai selera.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep gado-gado siram khas Surabaya yang dapat dicoba di rumah.

Bahan Isian Kol atau kubis secukupnya

Wortel secukupnya

Tauge secukupnya

Timun secukupnya

Selada secukupnya

Telur secukupnya

Kentang secukupnya

Tahu secukupnya

Lontong secukupnya Bahan Bumbu Kacang 250 gram kacang tanah

125 gram gula merah, sisir

1 buah kentang, rebus

500 ml santan

8 siung bawang putih

5 buah cabai merah

2 sendok makan tepung beras

Air secukupnya

Gula, garam, dan penyedap atau kaldu ayam secukupnya Cara Membuat Gado-Gado Siram Surabaya Siapkan sayuran. Iris kol dan wortel, kemudian sisihkan. Sementara itu, kupas kentang yang akan digunakan untuk isian sekaligus membantu mengentalkan saus.

Kukus bahan isian. Masukkan kol, wortel, kentang, dan telur ke dalam kukusan. Untuk tauge, kukus sebentar saja agar teksturnya tetap renyah dan tidak terlalu lembek.

Goreng tahu. Panaskan minyak, kemudian goreng tahu hingga bagian luarnya matang. Angkat dan tiriskan.

Siapkan kacang dan bumbu. Dengan menggunakan penggorengan yang sama, goreng kacang tanah hingga matang dan berwarna kecokelatan. Setelah itu, goreng bawang putih serta cabai merah sebentar, lalu tiriskan.

Haluskan bahan saus. Masukkan kacang tanah, bawang putih, cabai merah, kentang rebus, dan sedikit air ke dalam blender. Proses sampai menjadi bumbu yang lembut.

Masak saus kacang. Pindahkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Tambahkan air secukupnya, lalu masak sambil terus diaduk agar bumbu tidak mudah menggumpal atau menempel di dasar wajan.

Tambahkan pemanis dan santan. Masukkan gula merah dan aduk hingga larut. Tuangkan santan, kemudian aduk kembali sampai seluruh bahan tercampur rata.

Bumbui saus. Tambahkan gula, garam, serta penyedap atau kaldu ayam sesuai selera. Masak sampai bumbu mendidih dan matang.