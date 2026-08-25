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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Tak Perlu Ribet, Begini Cara Membuat Ayam Goreng Bawang Putih Sambal Kecap di Rumah

Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap yang Enak Banget - Image

Resep Ayam Goreng Bawang Putih dengan Sambal Kecap yang Enak Banget

JawaPos.com – Ayam goreng merupakan salah satu hidangan rumahan yang hampir selalu disukai keluarga. Rasanya semakin menggugah selera ketika ayam dibumbui bawang putih hingga aromanya harum, lalu disantap bersama sambal kecap dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk untuk makan siang ataupun makan malam. Selain bahannya mudah ditemukan, proses memasaknya juga cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan hidangan spesial tanpa terlalu banyak langkah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam goreng bawang putih lengkap dengan sambal kecap yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Ayam Goreng Bawang Putih

  • 1 ekor ayam
  • Jeruk nipis secukupnya
  • Cuka masak secukupnya
  • Bawang putih utuh secukupnya
  • 10 siung bawang putih, haluskan
  • Kaldu ayam bubuk secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Tepung tapioka secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak untuk menggoreng

Bahan Sambal Kecap

  • 5 butir bawang merah
  • 1 siung bawang putih
  • 10 buah cabai rawit campur
  • Kecap manis secukupnya
  • Kecap Inggris secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya

Cara Membuat Ayam Goreng Bawang Putih

  1. Bersihkan ayam terlebih dahulu, kemudian letakkan dalam wadah.

  • Memarkan bawang putih utuh dan sisihkan. Potong jeruk nipis menjadi beberapa bagian.

  • Peras jeruk nipis ke atas ayam, kemudian tambahkan cuka masak.

  • Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, merica, garam, penyedap rasa, serta kaldu ayam bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu melapisi ayam secara merata.

  • Diamkan ayam selama beberapa saat agar bumbu meresap dengan baik.

  • Setelah proses marinasi selesai, tambahkan tepung tapioka dan bawang putih utuh. Aduk kembali hingga seluruh bagian ayam terbalut secara merata.

  • Panaskan minyak dalam wajan. Goreng ayam hingga matang dan bagian luarnya tampak kecokelatan serta renyah.

  • Angkat ayam, kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

    • Cara Membuat Sambal Kecap

    1. Goreng bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit sebentar hingga aromanya keluar.

  • Angkat seluruh bahan dan pindahkan ke dalam cobek.

  • Tambahkan garam serta penyedap rasa, kemudian ulek hingga bahan-bahan tersebut tercampur dan teksturnya sesuai selera.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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