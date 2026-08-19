Resep Chikuro Viral Homemade, Camilan Ayam Crispy dengan Saus Mayo Truffle

Potret chikuro viral homemade yang bisa dibuat sendiri di rumah. (Sumber: instagram.com/@bestfresh.official)
JawaPos.com - Belakangan ini Chikuro menjadi salah satu camilan yang menarik perhatian karena bentuknya unik dan teksturnya renyah di luar dengan isian ayam yang lembut. Kalau biasanya harus membeli untuk mencobanya, ternyata camilan ini juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana.
Resep dari @bestfresh.official ini menggunakan paha ayam, tepung tapioka, dan telur sebagai bahan utama adonan. Adonan kemudian dibentuk hingga padat dan rapi sebelum dilapisi tepung roti, lalu disajikan bersama saus mayo truffle yang creamy, gurih, dan memiliki aroma khas.
Chikuro homemade bisa menjadi pilihan camilan untuk kamu yang ingin mencoba makanan viral tanpa harus selalu membelinya. Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan lapisan tepung roti yang renyah sehingga memberikan sensasi berbeda di setiap gigitan.
Selain itu, resep ini juga menggunakan saus mayo truffle sebagai pelengkap. Perpaduan mayonnaise, keju, bawang putih, dan truffle oil membuat sausnya terasa creamy, gurih, serta memiliki aroma yang lebih spesial.
Baca Juga:Liverpool Menghentikan Sementara Negosiasi Bradley Barcola dari PSG Akibat Tingginya Harga Transfer
Bahan-Bahan
Bahan Chikuro
500 gram paha ayam
60 gram tepung tapioka
1 butir telur
2 siung bawang putih, haluskan
1 sdt garam
1/2 sdt kaldu ayam
1/2 sdt gula
Bahan Coating
Tepung roti secukupnya
Tepung basah secukupnya
4 sdm tepung serbaguna
1 butir telur
Air secukupnya
Saus Mayo Truffle
100 gram mayonnaise
1 sdt susu kental manis
1 sdt truffle oil
20 gram keju spread atau keju slice
1 sdt keju bubuk
1/2 sdt bawang putih bubuk
Cara Membuat Chikuro Viral
1. Siapkan Adonan Ayam
Potong paha ayam menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan ayam ke dalam chopper atau food processor, kemudian proses hingga teksturnya cukup halus.
Tambahkan tepung tapioka, telur, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, kaldu ayam, dan gula. Proses kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang lembut.
2. Bentuk Adonan
Ambil cling wrap atau plastik pembungkus makanan yang aman digunakan untuk membentuk adonan. Letakkan adonan ayam di atasnya, kemudian gulung dan padatkan hingga membentuk silinder.
Gunakan aluminium foil untuk membantu mempertahankan bentuk adonan agar lebih rapi dan konsisten. Pastikan gulungan cukup padat supaya bentuk Chikuro tidak mudah berubah saat dimasak.
3. Kukus Adonan
Masak adonan yang sudah dibentuk hingga matang dan teksturnya menjadi lebih padat. Setelah matang, biarkan hingga cukup dingin sebelum membuka pembungkusnya.
Tahap ini membuat adonan lebih mudah dipotong dan dilapisi tepung. Pastikan adonan sudah tidak terlalu panas agar bentuknya tetap rapi ketika diproses selanjutnya.
4. Potong Chikuro
Buka cling wrap dan aluminium foil secara perlahan. Potong adonan ayam sesuai ukuran yang diinginkan untuk mendapatkan bentuk Chikuro yang seragam.
Usahakan setiap potongan memiliki ukuran yang hampir sama agar matang secara merata. Jika adonan terasa lengket, gunakan pisau yang bersih dan sedikit dibasahi agar proses memotong lebih mudah.
5. Siapkan Tepung Basah
Campurkan tepung serbaguna dan telur dalam wadah. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menghasilkan adonan tepung basah dengan konsistensi yang cukup untuk melapisi permukaan ayam.
Jangan membuat adonan terlalu encer karena lapisan tepung bisa menjadi terlalu tipis. Setelah itu, siapkan tepung roti di wadah terpisah.
6. Beri Coating
Celupkan setiap potongan ayam ke dalam adonan tepung basah. Setelah seluruh permukaannya terlapisi, balurkan ke dalam tepung roti hingga tertutup merata.
Tekan perlahan tepung roti agar menempel dengan baik. Lakukan proses ini sampai seluruh potongan Chikuro selesai dilapisi.
7. Goreng hingga Crispy
Panaskan minyak dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng. Masukkan Chikuro secara perlahan dan goreng hingga lapisan tepung roti berubah menjadi keemasan serta renyah.
Gunakan api sedang agar bagian luar tidak cepat gosong. Setelah matang, angkat dan tiriskan hingga minyak berlebih berkurang.
Cara Membuat Saus Mayo Truffle
1. Masukkan mayonnaise ke dalam wadah, kemudian tambahkan susu kental manis, truffle oil, keju spread atau keju slice, keju bubuk, dan bawang putih bubuk.
2. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan menghasilkan saus yang creamy.
Jika menggunakan keju slice, pastikan keju sudah cukup lembut agar mudah tercampur dengan mayonnaise. Sesuaikan jumlah truffle oil dengan selera karena aromanya cukup kuat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1