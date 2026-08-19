Resep Chikuro Viral Homemade, Camilan Ayam Crispy dengan Saus Mayo Truffle

Cara Membuat Chikuro Viral

1. Siapkan Adonan Ayam

Potong paha ayam menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan ayam ke dalam chopper atau food processor, kemudian proses hingga teksturnya cukup halus.

Tambahkan tepung tapioka, telur, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, kaldu ayam, dan gula. Proses kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang lembut.

2. Bentuk Adonan

Ambil cling wrap atau plastik pembungkus makanan yang aman digunakan untuk membentuk adonan. Letakkan adonan ayam di atasnya, kemudian gulung dan padatkan hingga membentuk silinder.

Gunakan aluminium foil untuk membantu mempertahankan bentuk adonan agar lebih rapi dan konsisten. Pastikan gulungan cukup padat supaya bentuk Chikuro tidak mudah berubah saat dimasak.

3. Kukus Adonan

Masak adonan yang sudah dibentuk hingga matang dan teksturnya menjadi lebih padat. Setelah matang, biarkan hingga cukup dingin sebelum membuka pembungkusnya.

Tahap ini membuat adonan lebih mudah dipotong dan dilapisi tepung. Pastikan adonan sudah tidak terlalu panas agar bentuknya tetap rapi ketika diproses selanjutnya.

4. Potong Chikuro

Buka cling wrap dan aluminium foil secara perlahan. Potong adonan ayam sesuai ukuran yang diinginkan untuk mendapatkan bentuk Chikuro yang seragam.

Usahakan setiap potongan memiliki ukuran yang hampir sama agar matang secara merata. Jika adonan terasa lengket, gunakan pisau yang bersih dan sedikit dibasahi agar proses memotong lebih mudah.

5. Siapkan Tepung Basah

Campurkan tepung serbaguna dan telur dalam wadah. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menghasilkan adonan tepung basah dengan konsistensi yang cukup untuk melapisi permukaan ayam.

Jangan membuat adonan terlalu encer karena lapisan tepung bisa menjadi terlalu tipis. Setelah itu, siapkan tepung roti di wadah terpisah.

6. Beri Coating

Celupkan setiap potongan ayam ke dalam adonan tepung basah. Setelah seluruh permukaannya terlapisi, balurkan ke dalam tepung roti hingga tertutup merata.

Tekan perlahan tepung roti agar menempel dengan baik. Lakukan proses ini sampai seluruh potongan Chikuro selesai dilapisi.

7. Goreng hingga Crispy

Panaskan minyak dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng. Masukkan Chikuro secara perlahan dan goreng hingga lapisan tepung roti berubah menjadi keemasan serta renyah.

Gunakan api sedang agar bagian luar tidak cepat gosong. Setelah matang, angkat dan tiriskan hingga minyak berlebih berkurang.