Cuma Butuh Bahan Sederhana, Ini Resep Bakwan Krispi untuk Teman Ngemil

Resep Bakwan Krispi yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi Hangat
JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan sederhana yang hampir selalu punya tempat di meja makan. Perpaduan sayuran dengan adonan gurih menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dan lembut ketika digigit.
Selain disantap sebagai camilan, bakwan juga nikmat dijadikan lauk pendamping nasi hangat. Proses pembuatannya cukup praktis dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan di dapur maupun pasar.
Jika ingin membuat bakwan dengan tekstur yang lebih kriuk, penggunaan tepung maizena dan baking powder dapat membantu menghasilkan adonan yang ringan dan renyah.
Berikut resep bakwan krispi dengan tambahan sayuran dan sosis yang bisa dicoba di rumah, dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho.
Sangrai ketumbar terlebih dahulu agar aromanya lebih keluar. Setelah itu, masukkan ketumbar bersama bawang putih dan bawang merah ke dalam cobek.
Ulek seluruh bahan sampai halus, kemudian sisihkan.
Siapkan mangkuk besar. Campurkan tepung serbaguna, maizena, baking powder, garam, gula, dan chicken powder.
Aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan bumbu yang telah dihaluskan.
Tuangkan air dingin secara perlahan sambil terus diaduk. Pastikan adonan tercampur rata dan tidak menggumpal.
Kupas wortel, kemudian iris tipis memanjang menyerupai korek api.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi