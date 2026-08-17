Cuma Butuh Bahan Sederhana, Ini Resep Bakwan Krispi untuk Teman Ngemil

JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan sederhana yang hampir selalu punya tempat di meja makan. Perpaduan sayuran dengan adonan gurih menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dan lembut ketika digigit.

Selain disantap sebagai camilan, bakwan juga nikmat dijadikan lauk pendamping nasi hangat. Proses pembuatannya cukup praktis dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan di dapur maupun pasar.

Jika ingin membuat bakwan dengan tekstur yang lebih kriuk, penggunaan tepung maizena dan baking powder dapat membantu menghasilkan adonan yang ringan dan renyah.

Berikut resep bakwan krispi dengan tambahan sayuran dan sosis yang bisa dicoba di rumah, dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho.

Bahan adonan 3 siung bawang putih

4 butir bawang merah

½ sendok teh ketumbar

120 gram tepung serbaguna

35 gram tepung maizena

1 sendok teh baking powder

¾ sendok teh garam

1 sendok teh gula

¼ sendok teh chicken powder

120–135 ml air dingin Bahan isian 1 buah wortel ukuran sedang

½ bonggol kol putih

1 batang daun bawang

1 genggam kecil daun seledri

10–12 buah Kanzler Cocktail Series Bahan tambahan Minyak goreng secukupnya Cara membuat bakwan krispi 1. Haluskan bumbu Sangrai ketumbar terlebih dahulu agar aromanya lebih keluar. Setelah itu, masukkan ketumbar bersama bawang putih dan bawang merah ke dalam cobek.

Ulek seluruh bahan sampai halus, kemudian sisihkan.

2. Buat adonan bakwan Siapkan mangkuk besar. Campurkan tepung serbaguna, maizena, baking powder, garam, gula, dan chicken powder.

Aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan bumbu yang telah dihaluskan.

Tuangkan air dingin secara perlahan sambil terus diaduk. Pastikan adonan tercampur rata dan tidak menggumpal.