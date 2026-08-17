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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.54 WIB

Cuma Butuh Bahan Sederhana, Ini Resep Bakwan Krispi untuk Teman Ngemil

Resep Bakwan Krispi yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi Hangat - Image

Resep Bakwan Krispi yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi Hangat

JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan sederhana yang hampir selalu punya tempat di meja makan. Perpaduan sayuran dengan adonan gurih menghasilkan tekstur renyah di bagian luar dan lembut ketika digigit.

Selain disantap sebagai camilan, bakwan juga nikmat dijadikan lauk pendamping nasi hangat. Proses pembuatannya cukup praktis dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan di dapur maupun pasar.

Jika ingin membuat bakwan dengan tekstur yang lebih kriuk, penggunaan tepung maizena dan baking powder dapat membantu menghasilkan adonan yang ringan dan renyah.

Berikut resep bakwan krispi dengan tambahan sayuran dan sosis yang bisa dicoba di rumah, dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho.

Bahan adonan

  • 3 siung bawang putih
  • 4 butir bawang merah
  • ½ sendok teh ketumbar
  • 120 gram tepung serbaguna
  • 35 gram tepung maizena
  • 1 sendok teh baking powder
  • ¾ sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula
  • ¼ sendok teh chicken powder
  • 120–135 ml air dingin

Bahan isian

  • 1 buah wortel ukuran sedang
  • ½ bonggol kol putih
  • 1 batang daun bawang
  • 1 genggam kecil daun seledri
  • 10–12 buah Kanzler Cocktail Series

Bahan tambahan

  • Minyak goreng secukupnya

Cara membuat bakwan krispi

1. Haluskan bumbu

Sangrai ketumbar terlebih dahulu agar aromanya lebih keluar. Setelah itu, masukkan ketumbar bersama bawang putih dan bawang merah ke dalam cobek.

Ulek seluruh bahan sampai halus, kemudian sisihkan.

2. Buat adonan bakwan

Siapkan mangkuk besar. Campurkan tepung serbaguna, maizena, baking powder, garam, gula, dan chicken powder.

Aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan bumbu yang telah dihaluskan.

Tuangkan air dingin secara perlahan sambil terus diaduk. Pastikan adonan tercampur rata dan tidak menggumpal.

3. Siapkan sayuran

Kupas wortel, kemudian iris tipis memanjang menyerupai korek api.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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