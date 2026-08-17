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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.11 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Menggugah Selera

Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Praktis dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Praktis dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Ati ampela merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer untuk diolah menjadi berbagai menu rumahan. Teksturnya yang khas membuat jeroan ayam ini bisa diolah menjadi hidangan dengan beragam cita rasa.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu merah. Perpaduan bumbu cabai, bawang, dan rempah membuat hidangan ini memiliki rasa gurih, pedas, serta aroma yang menggugah selera.

Ati ampela bumbu merah juga cocok disajikan bersama nasi putih hangat. Menu ini dapat menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, prosesnya cukup sederhana. Berikut resep ati ampela bumbu merah yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan

  • 500 gram ati ampela
  • 10 siung bawang merah
  • 12 siung bawang putih
  • 5 butir kemiri
  • 1 ruas jahe
  • ½ sendok teh asam jawa
  • 10 buah cabai merah besar
  • 10 buah cabai rawit

Bumbu pelengkap:

  • Garam secukupnya
  • Gula pasir secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Cabai rawit utuh sesuai selera
  • Minyak untuk menumis dan menggoreng
  • Air secukupnya
  • Bawang goreng untuk taburan

Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Merah

1. Bersihkan ati ampela

Cuci ati ampela hingga bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu, masukkan ke dalam panci dan rebus sampai matang serta teksturnya cukup empuk.

Jika sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Haluskan bumbu merah

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabai merah besar, dan cabai rawit ke dalam blender.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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