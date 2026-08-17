Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Ati ampela merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer untuk diolah menjadi berbagai menu rumahan. Teksturnya yang khas membuat jeroan ayam ini bisa diolah menjadi hidangan dengan beragam cita rasa.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu merah. Perpaduan bumbu cabai, bawang, dan rempah membuat hidangan ini memiliki rasa gurih, pedas, serta aroma yang menggugah selera.

Ati ampela bumbu merah juga cocok disajikan bersama nasi putih hangat. Menu ini dapat menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, prosesnya cukup sederhana. Berikut resep ati ampela bumbu merah yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan 500 gram ati ampela

10 siung bawang merah

12 siung bawang putih

5 butir kemiri

1 ruas jahe

½ sendok teh asam jawa

10 buah cabai merah besar

10 buah cabai rawit Bumbu pelengkap:

Garam secukupnya

Gula pasir secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Cabai rawit utuh sesuai selera

Minyak untuk menumis dan menggoreng

Air secukupnya

Bawang goreng untuk taburan Cara Membuat Ati Ampela Bumbu Merah 1. Bersihkan ati ampela

Cuci ati ampela hingga bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu, masukkan ke dalam panci dan rebus sampai matang serta teksturnya cukup empuk.

Jika sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Haluskan bumbu merah