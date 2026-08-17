Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Menggugah Selera

Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Praktis dan Menggugah Selera Makan
JawaPos.com – Ati ampela merupakan salah satu bahan makanan yang cukup populer untuk diolah menjadi berbagai menu rumahan. Teksturnya yang khas membuat jeroan ayam ini bisa diolah menjadi hidangan dengan beragam cita rasa.
Salah satu menu yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu merah. Perpaduan bumbu cabai, bawang, dan rempah membuat hidangan ini memiliki rasa gurih, pedas, serta aroma yang menggugah selera.
Ati ampela bumbu merah juga cocok disajikan bersama nasi putih hangat. Menu ini dapat menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, prosesnya cukup sederhana. Berikut resep ati ampela bumbu merah yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
Bumbu pelengkap:
1. Bersihkan ati ampela
Cuci ati ampela hingga bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu, masukkan ke dalam panci dan rebus sampai matang serta teksturnya cukup empuk.
Jika sudah matang, angkat kemudian tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.
2. Haluskan bumbu merah
Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, cabai merah besar, dan cabai rawit ke dalam blender.
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Jawa Pos
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