Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.27 WIB

Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang

Resep Bola Ayam Jepang yang Enak dan Praktis - Image

Resep Bola Ayam Jepang yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Mencari ide menu untuk bekal anak yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Bola ayam Jepang bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba di rumah.

Olahan berbahan dasar ayam giling ini memiliki tekstur lembut dengan rasa gurih yang berpadu dengan aroma jahe dan bawang. Setelah dimasak bersama saus teriyaki, rasanya menjadi semakin nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain untuk bekal sekolah, bola ayam juga dapat dijadikan lauk makan sehari-hari maupun camilan di rumah. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bola ayam Jepang yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan Bola Ayam Jepang

  • 300 gram paha ayam giling
  • 1 cm jahe
  • 2 siung bawang putih
  • ½ butir telur, kocok
  • 50 gram wortel
  • ¼ buah bawang bombai
  • 2 sdm tepung roti putih
  • ½ sdt garam
  • 1 sdt kaldu jamur
  • ½ sdm gula pasir
  • ⅛ sdt merica
  • Saus teriyaki secukupnya

Pelengkap

  • Nasi putih
  • Wijen panggang

Cara Membuat Bola Ayam Jepang

1. Siapkan sayuran

Potong bawang bombai menjadi bagian kecil atau berbentuk dadu. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Buat adonan ayam

Masukkan ayam giling ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih dan jahe yang sudah diparut, kemudian masukkan wortel parut serta bawang bombai.

Tambahkan telur, tepung roti, garam, kaldu jamur, gula, dan merica. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang siap dibentuk.

3. Bentuk dan masak adonan

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Daging Empuk dan Kelapa Gurih, Ini Resep Dendeng Ragi Basah yang Menggoda Selera - Image
Kuliner

Daging Empuk dan Kelapa Gurih, Ini Resep Dendeng Ragi Basah yang Menggoda Selera

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.51 WIB

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga - Image
Kuliner

Resep Cumi Goreng Asam Garam, Gurih, Segar, dan Praktis untuk Lauk Keluarga

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.36 WIB

Sekali Gigit Langsung Ketagihan! Resep Risol Ayam Suwir dengan Sambal Matah - Image
Kuliner

Sekali Gigit Langsung Ketagihan! Resep Risol Ayam Suwir dengan Sambal Matah

Senin, 17 Agustus 2026 | 06.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore