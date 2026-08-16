Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang

Resep Bola Ayam Jepang yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Mencari ide menu untuk bekal anak yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Bola ayam Jepang bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba di rumah.
Olahan berbahan dasar ayam giling ini memiliki tekstur lembut dengan rasa gurih yang berpadu dengan aroma jahe dan bawang. Setelah dimasak bersama saus teriyaki, rasanya menjadi semakin nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain untuk bekal sekolah, bola ayam juga dapat dijadikan lauk makan sehari-hari maupun camilan di rumah. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bola ayam Jepang yang bisa dibuat sendiri di rumah.
1. Siapkan sayuran
Potong bawang bombai menjadi bagian kecil atau berbentuk dadu. Sisihkan terlebih dahulu.
2. Buat adonan ayam
Masukkan ayam giling ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih dan jahe yang sudah diparut, kemudian masukkan wortel parut serta bawang bombai.
Tambahkan telur, tepung roti, garam, kaldu jamur, gula, dan merica. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang siap dibentuk.
3. Bentuk dan masak adonan
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi