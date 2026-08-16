Anti Bosan untuk Bekal Sekolah, Yuk Coba Resep Bola Ayam Jepang

JawaPos.com – Mencari ide menu untuk bekal anak yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Bola ayam Jepang bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dicoba di rumah.

Olahan berbahan dasar ayam giling ini memiliki tekstur lembut dengan rasa gurih yang berpadu dengan aroma jahe dan bawang. Setelah dimasak bersama saus teriyaki, rasanya menjadi semakin nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain untuk bekal sekolah, bola ayam juga dapat dijadikan lauk makan sehari-hari maupun camilan di rumah. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bola ayam Jepang yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan Bola Ayam Jepang 300 gram paha ayam giling

1 cm jahe

2 siung bawang putih

½ butir telur, kocok

50 gram wortel

¼ buah bawang bombai

2 sdm tepung roti putih

½ sdt garam

1 sdt kaldu jamur

½ sdm gula pasir

⅛ sdt merica

Saus teriyaki secukupnya Pelengkap Nasi putih

Wijen panggang Cara Membuat Bola Ayam Jepang 1. Siapkan sayuran

Potong bawang bombai menjadi bagian kecil atau berbentuk dadu. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Buat adonan ayam

Masukkan ayam giling ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih dan jahe yang sudah diparut, kemudian masukkan wortel parut serta bawang bombai.

Tambahkan telur, tepung roti, garam, kaldu jamur, gula, dan merica. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk adonan yang siap dibentuk.