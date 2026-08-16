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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 05.20 WIB

Harumnya Bikin Lapar! Begini Resep Ayam Goreng Seledri untuk Menu Makan Keluarga

Resep Ayam Goreng Seledri yang Krispi dan Bikin Nagih - Image

Resep Ayam Goreng Seledri yang Krispi dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang hampir selalu berhasil menggugah selera. Agar tidak terasa monoton, hidangan ini bisa dikreasikan dengan berbagai bumbu dan rempah, salah satunya menggunakan daun seledri.

Perpaduan ayam yang gurih dengan aroma khas seledri memberikan cita rasa yang berbeda. Setelah digoreng, bagian luar ayam terasa lebih nikmat, sementara bumbu yang telah meresap membuat bagian dalamnya tetap kaya rasa.

Menu ini juga cocok disajikan untuk makan bersama keluarga, baik saat makan siang maupun makan malam. Proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam goreng seledri yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian
  • 6 siung bawang merah
  • 10 siung bawang putih
  • 40 gram seledri
  • 1 sdt kunyit bubuk
  • 2½ sdt garam
  • ½ sdt merica bubuk
  • 2 sdt kaldu jamur
  • 2 sdt gula
  • 1 sdt MSG, opsional
  • 5 sdm tepung tapioka
  • 1 sdm cabai bubuk, opsional
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng
  • Air secukupnya

Untuk taburan:

  • 15 siung bawang putih
  • 15 siung bawang merah

Cara Membuat Ayam Goreng Seledri

  1. Siapkan bumbu marinasi. Iris bawang merah, bawang putih, dan seledri. Masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam blender, tambahkan sedikit air, kemudian haluskan.
  2. Tuangkan bumbu yang sudah halus ke dalam wadah berisi potongan ayam.
  3. Tambahkan kunyit bubuk, garam, merica, kaldu jamur, gula, serta MSG jika digunakan. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.
  4. Diamkan ayam selama kurang lebih 1 jam agar bumbunya semakin meresap.
  5. Setelah proses marinasi selesai, masukkan tepung tapioka dan cabai bubuk sesuai selera. Aduk kembali sampai tercampur rata.
  6. Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng ayam hingga matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan. Angkat kemudian tiriskan.
  7. Selanjutnya, iris bawang merah dan bawang putih untuk pelengkap. Goreng sebentar hingga harum dan berwarna keemasan, lalu angkat dan tiriskan.
  8. Untuk mendapatkan tekstur yang lebih nikmat, goreng kembali ayam sebentar saja. Setelah itu angkat dan tiriskan.
  9. Tata ayam goreng di atas piring, kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih goreng sebagai taburan.
  10. Ayam goreng seledri siap disantap bersama nasi putih hangat dan pelengkap sesuai selera.

Aroma seledri yang khas berpadu dengan gurihnya ayam dan renyahnya bawang goreng membuat menu sederhana ini terasa semakin istimewa. Cocok untuk kamu yang ingin menghadirkan variasi ayam goreng tanpa harus menggunakan terlalu banyak bahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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