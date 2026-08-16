Harumnya Bikin Lapar! Begini Resep Ayam Goreng Seledri untuk Menu Makan Keluarga

Resep Ayam Goreng Seledri yang Krispi dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang hampir selalu berhasil menggugah selera. Agar tidak terasa monoton, hidangan ini bisa dikreasikan dengan berbagai bumbu dan rempah, salah satunya menggunakan daun seledri.
Perpaduan ayam yang gurih dengan aroma khas seledri memberikan cita rasa yang berbeda. Setelah digoreng, bagian luar ayam terasa lebih nikmat, sementara bumbu yang telah meresap membuat bagian dalamnya tetap kaya rasa.
Menu ini juga cocok disajikan untuk makan bersama keluarga, baik saat makan siang maupun makan malam. Proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam goreng seledri yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Untuk taburan:
Aroma seledri yang khas berpadu dengan gurihnya ayam dan renyahnya bawang goreng membuat menu sederhana ini terasa semakin istimewa. Cocok untuk kamu yang ingin menghadirkan variasi ayam goreng tanpa harus menggunakan terlalu banyak bahan.
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Jawa Pos
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