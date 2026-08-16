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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Sederhana tapi Kaya Rasa, Ini Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Menggugah Selera

Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Enak./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Enak./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com - Sayur daun singkong ikan teri bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan masakan rumahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Tekstur daun singkong yang lembut berpadu dengan gurihnya ikan teri, menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Kuah santannya yang gurih semakin nikmat karena diperkaya rempah, cabai, dan bumbu halus. Hidangan ini juga menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan sehingga cocok dibuat sebagai menu sehari-hari.

Cara memasaknya pun tidak terlalu rumit. Daun singkong terlebih dahulu direbus sampai empuk, kemudian dimasak bersama bumbu, daging sapi, santan, dan ikan teri goreng.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini merupakan resep untuk membuat sayur daun singkong ikan teri ala rumahan yang gurih dan bikin nambah nasi.

Bahan-bahan

  • 3 ikat daun singkong
  • 100 gram teri jengki
  • 1,5 liter air
  • 30 ml santan instan
  • 200 gram daging sapi
  • 1 batang serai, memarkan
  • 20 gram lengkuas, memarkan
  • 4 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 2 sendok teh ketumbar bubuk
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 50 gram cabai rawit utuh

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 50 gram cabai keriting merah
  • 5 butir kemiri sangrai
  • 10 gram kunyit
  • 10 gram kencur

Bahan untuk Merebus Daun Singkong

  • 2 sendok teh garam
  • 2 sendok teh baking soda

Cara Membuat Sayur Daun Singkong Ikan Teri

  1. Rebus daun singkong. Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan garam dan baking soda. Masukkan daun singkong dan rebus hingga teksturnya empuk.
  2. Siapkan daun singkong. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Cuci kembali dengan air bersih, lalu peras hingga kandungan airnya berkurang. Iris daun singkong dan sisihkan.
  3. Goreng ikan teri. Panaskan minyak, kemudian goreng teri jengki sampai matang dan cukup kering. Angkat dan tiriskan.
  4. Haluskan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kunyit, kencur, dan kemiri sangrai ke dalam chopper. Haluskan hingga menjadi bumbu.
  5. Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu halus, lalu tambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tumis sampai matang serta mengeluarkan aroma harum.
  6. Tambahkan bumbu pelengkap. Masukkan ketumbar, merica, gula, dan kaldu jamur. Aduk sampai semua bumbu tercampur dan matang.
  7. Masukkan daging. Tambahkan potongan daging sapi ke dalam tumisan. Aduk dan masak sebentar hingga daging tercampur dengan bumbu.
  8. Buat kuahnya. Tuangkan air dan masukkan cabai rawit utuh. Masak sampai kuah mendidih dan daging mulai matang.
  9. Tuangkan santan. Masukkan santan instan sambil terus diaduk perlahan agar tercampur rata.
  10. Masukkan bahan utama. Tambahkan daun singkong yang telah diiris. Aduk hingga merata, kemudian masukkan ikan teri goreng.
  11. Masak sebentar. Biarkan semua bahan matang dan bumbu meresap. Setelah itu, matikan kompor dan pindahkan sayur ke dalam mangkuk atau wadah saji.

Sayur daun singkong ikan teri siap disantap bersama nasi hangat. Perpaduan kuah santan yang gurih, daun singkong yang lembut, rempah harum, serta ikan teri yang sedap membuat menu sederhana ini cocok menjadi hidangan keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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