Sederhana tapi Kaya Rasa, Ini Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Sayur daun singkong ikan teri bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyajikan masakan rumahan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Tekstur daun singkong yang lembut berpadu dengan gurihnya ikan teri, menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Kuah santannya yang gurih semakin nikmat karena diperkaya rempah, cabai, dan bumbu halus. Hidangan ini juga menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan sehingga cocok dibuat sebagai menu sehari-hari.

Cara memasaknya pun tidak terlalu rumit. Daun singkong terlebih dahulu direbus sampai empuk, kemudian dimasak bersama bumbu, daging sapi, santan, dan ikan teri goreng.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut ini merupakan resep untuk membuat sayur daun singkong ikan teri ala rumahan yang gurih dan bikin nambah nasi.