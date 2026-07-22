Spot Sarapan Paling Kekinian di Cimahi, Punya Konsep Garden Cafe yang Instagramable

Ilustrasi sarapan di Cimahi/YouTube @recentlygea
JawaPos.com - Cimahi ternyata menyimpan tempat-tempat sarapan bernuansa kekinian yang menjadi titik kumpul favorit anak muda.
Belakangan ini, Kota Cimahi semakin dikenal karena destinasi kulinernya. Berbagai cafe dan restoran muncul dengan konsep yang unik
Mulai dari nuansa tropical, industrial, sampai area outdoor dengan taman-taman yang asri, semuanya memberikan pengalaman santap yang berbeda.
Berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @recentlygea pada (22/07). Berikut rekomendasi spot sarapan kekinian di Kota Cimahi, yang menawarkan hidangan lezat sekaligus vibes estetik sehingga cocok untuk menikmati pagi anda di Kota Cimahi.
Bacang Gulpi, Nou Cafe
Bacang Gulpi berada di Jl. Gedung Empat No. E 175, Karangmekar. Warung ini menjadi salah satu tempat makan yang unik karena berjualan ala gerobakan.
Di sini tersedia berbagai paket menu mengenyangkan seperti paket hemat yang berisi bacang dan oseng mercon, paket classic berisi bacang, gule, dan kerupuk udang.
Paket plus yang isinya bacang, gule, oseng mercon, dan kerupuk udang. Serta paket signature yang terdiri dari bacang,oseng mercon, telur dadar, dan kerupuk udang.
Bacang gulpi tersedia dalam berbagai varian seperti original, ayam pedas, telor, dan sapi cincang. Harganya dibanderol mulai dari Rp 20.000-an sehingga cocok untuk menu sarapan.
Tropikal
Tropikal menjadi salah satu kedai jus yang layak dikunjungi untuk memulai hari. Berlokasi di Jl. KH. Usman Dhomiri No. 25, Padasuka.
Tempat ini menawarkan berbagai jus buah seperti jus stroberi, alpukat, jeruk, lemon, sunkist, dan sirsak. Suasana di kedai jus ini sangat sejuk.
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