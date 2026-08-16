Pedas Gurih Bikin Lahap! Resep Sambal Terong Suwir yang Praktis untuk Lauk Sehari-hari

Resep Sambal Terong Suwir yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)
JawaPos.com – Sambal terong suwir bisa menjadi pilihan sederhana bagi Anda yang ingin menghadirkan lauk rumahan dengan cita rasa pedas, gurih, dan menggugah selera.
Perpaduan terong yang lembut dengan sambal berbumbu lengkap membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif ekonomis sehingga pas untuk menu makan sehari-hari.
Terong terlebih dahulu dimasak hingga matang, kemudian disuwir dan dicampurkan dengan sambal yang dibuat dari cabai, bawang, tomat, kemiri, serta sejumlah bumbu pelengkap.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat sambal terong suwir yang bisa dipraktikkan di rumah.
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Jawa Pos
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