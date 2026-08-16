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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.03 WIB

Pedas Gurih Bikin Lahap! Resep Sambal Terong Suwir yang Praktis untuk Lauk Sehari-hari

Resep Sambal Terong Suwir yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Resep Sambal Terong Suwir yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Sambal terong suwir bisa menjadi pilihan sederhana bagi Anda yang ingin menghadirkan lauk rumahan dengan cita rasa pedas, gurih, dan menggugah selera.

Perpaduan terong yang lembut dengan sambal berbumbu lengkap membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga relatif ekonomis sehingga pas untuk menu makan sehari-hari.

Terong terlebih dahulu dimasak hingga matang, kemudian disuwir dan dicampurkan dengan sambal yang dibuat dari cabai, bawang, tomat, kemiri, serta sejumlah bumbu pelengkap.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat sambal terong suwir yang bisa dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan Sambal Terong Suwir

  • 2 buah terong ungu
  • 2 buah terong hijau

Bahan sambal:

  • 150 gram bawang merah
  • 60 gram bawang putih
  • 40 gram cabai rawit merah
  • 60 gram cabai keriting merah
  • 40 gram cabai merah besar
  • 2 butir kemiri sangrai
  • 4 buah tomat merah
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt gula pasir
  • 2 sdt terasi udang
  • 2 sdt kaldu jamur

Cara Membuat Sambal Terong Suwir

  1. Siapkan terong. Potong terong ungu dan terong hijau sesuai selera, kemudian sisihkan.
  2. Masak terong hingga matang. Panaskan minyak dalam wajan atau panci, lalu masukkan potongan terong. Masak sampai teksturnya matang dan lembut. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  3. Goreng bahan sambal. Masukkan cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan tomat ke dalam minyak panas. Masak hingga seluruh bahan layu dan matang.
  4. Ulek bumbu. Angkat bahan sambal lalu tiriskan. Pindahkan semuanya ke cobek. Tambahkan garam, gula pasir, terasi yang telah dimatangkan, serta kaldu jamur.
  5. Haluskan secara kasar. Ulek seluruh bahan hingga menjadi sambal dengan tekstur yang masih sedikit kasar agar sensasi bumbunya tetap terasa.
  6. Suwir terong. Setelah cukup dingin, suwir-suwir terong yang telah dimasak. Masukkan ke dalam cobek berisi sambal.
  7. Campurkan. Aduk terong dan sambal sampai bumbu tercampur secara merata.
  8. Sajikan. Sambal terong suwir siap disantap bersama nasi putih hangat dan lauk pendamping lainnya.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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