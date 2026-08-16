Tak Perlu Banyak Bahan, Ini Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Lezat dan Renyah

JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang bisa membuat nasi hangat terasa semakin nikmat? Balado kacang ikan asin dapat menjadi pilihan yang mudah dibuat di rumah.

Perpaduan ikan asin yang gurih dan renyah dengan kacang tanah goreng memberikan tekstur yang menarik. Ditambah sambal balado bercita rasa pedas, manis, asam, dan gurih, lauk ini cocok disantap bersama nasi putih.

Selain proses memasaknya cukup praktis, balado kacang ikan asin juga dapat dijadikan persediaan lauk. Dengan penyimpanan yang tepat, hidangan ini bisa dinikmati kembali saat membutuhkan lauk secara cepat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep balado kacang ikan asin yang bisa dicoba di rumah.