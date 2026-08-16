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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Ini Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Lezat dan Renyah

Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang bisa membuat nasi hangat terasa semakin nikmat? Balado kacang ikan asin dapat menjadi pilihan yang mudah dibuat di rumah.

Perpaduan ikan asin yang gurih dan renyah dengan kacang tanah goreng memberikan tekstur yang menarik. Ditambah sambal balado bercita rasa pedas, manis, asam, dan gurih, lauk ini cocok disantap bersama nasi putih.

Selain proses memasaknya cukup praktis, balado kacang ikan asin juga dapat dijadikan persediaan lauk. Dengan penyimpanan yang tepat, hidangan ini bisa dinikmati kembali saat membutuhkan lauk secara cepat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep balado kacang ikan asin yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 150 gram ikan asin bulu
  • 150 gram kacang tanah, goreng
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok makan gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 1 sendok teh cuka
  • 2 sendok teh air jeruk nipis
  • Minyak goreng secukupnya

Bumbu yang Dihaluskan

  • 160 gram cabai keriting merah
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 25 gram bawang putih
  • Sedikit air

Cara Membuat

  1. Goreng ikan asin
    Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ikan asin dan goreng sampai kering serta matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  2. Haluskan bumbu
    Masukkan cabai keriting merah, cabai rawit, bawang putih, dan sedikit air ke dalam chopper. Proses hingga bumbu menjadi halus.
  3. Tumis bumbu balado
    Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis hingga aromanya harum dan bumbu mulai matang.
  4. Tambahkan penyedap
    Masukkan garam, gula pasir, cuka, air jeruk nipis, serta kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
  5. Masak hingga bumbu matang
    Teruskan memasak sampai bumbu benar-benar matang. Tahap ini penting agar rasa bumbu lebih sedap dan tidak terasa langu.
  6. Campurkan kacang dan ikan asin
    Setelah bumbu matang, masukkan kacang tanah goreng serta ikan asin yang telah ditiriskan. Aduk perlahan hingga seluruh bahan terlapisi bumbu balado.
  7. Angkat dan sajikan
    Masak sebentar saja agar tekstur kacang tetap renyah. Matikan kompor, kemudian pindahkan balado kacang ikan asin ke wadah.

Balado kacang ikan asin pun siap disantap bersama nasi hangat.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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