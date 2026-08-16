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Rhea Febriani Tritami
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.28 WIB

Resep Pecel Madiun Rumahan, Bumbu Kacang Gurih Pedas yang Bikin Makan Makin Lahap

Coba ikuti resep pecel Madiun yang cocok untuk sarapan atau makan siang sehat dan mengenyangkan. (Instagram/@mimolette_1106) - Image

Coba ikuti resep pecel Madiun yang cocok untuk sarapan atau makan siang sehat dan mengenyangkan. (Instagram/@mimolette_1106)

JawaPos.com – Pecel Madiun merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang terkenal dengan perpaduan sayuran segar dan sambal kacang bercita rasa gurih, manis, serta pedas.

Sajian ini cukup sederhana karena bahan utamanya berupa aneka sayuran yang direbus, kemudian diberi siraman bumbu kacang. Rasanya semakin nikmat jika ditambahkan nasi putih hangat dan berbagai lauk pendamping.

Rahasia kelezatan pecel Madiun terletak pada bumbu kacangnya. Kacang tanah yang disangrai memberikan rasa gurih, sementara cabai, gula merah, daun jeruk, jeruk purut, dan asam jawa menghasilkan aroma serta cita rasa yang khas.

Bumbu pecel juga dapat dibuat dalam jumlah banyak dan disimpan untuk digunakan kembali. Saat hendak disantap, bumbu cukup dicampur dengan air hangat sampai mencapai kekentalan yang diinginkan.

Berikut resep pecel Madiun yang dikutip dari akun TikTok @mamabrins.

Bahan Bumbu Kacang

  • 1 kilogram kacang tanah
  • 250-300 gram cabai campur, terdiri dari cabai merah besar, cabai keriting, dan cabai rawit
  • 200 gram gula merah
  • 50 gram garam
  • 5 lembar daun jeruk
  • Kulit dari 1 buah jeruk purut
  • 1 sendok makan asam jawa, buang bijinya

Cara Membuat Bumbu Pecel Madiun

  1. Sangrai kacang tanah sampai matang dan teksturnya renyah. Setelah matang, biarkan hingga dingin.
  2. Hilangkan kulit ari kacang tanah, kemudian haluskan menggunakan chopper sesuai tingkat kehalusan yang diinginkan.
  3. Selanjutnya, sangrai cabai merah besar, cabai keriting, dan cabai rawit.
  4. Haluskan cabai bersama daun jeruk, kulit jeruk purut, asam jawa, garam, serta gula merah.
  5. Campurkan bumbu yang telah dihaluskan dengan kacang tanah. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dengan sempurna.
  6. Bumbu pecel dapat dibagi sesuai kebutuhan lalu disimpan dalam wadah tertutup di dalam kulkas.
  7. Ketika akan digunakan, ambil bumbu secukupnya dan tambahkan sedikit air hangat. Aduk hingga teksturnya berubah menjadi saus kental.

Sayuran yang Dibutuhkan

Pecel Madiun dapat menggunakan berbagai jenis sayuran. Berikut beberapa pilihan yang bisa disiapkan:

  • Daun singkong
  • Kecambah
  • Kangkung
  • Bayam
  • Mentimun
  • Daun kenikir sebagai tambahan

Sayuran seperti daun singkong, kecambah, kangkung, bayam, dan kenikir dapat direbus terlebih dahulu. Sementara itu, mentimun cukup diiris tipis.

Cara Menyajikan Pecel Madiun

  1. Setelah sayuran matang, tiriskan hingga airnya berkurang.
  2. Susun berbagai sayuran tersebut di atas piring.
  3. Siram dengan bumbu kacang yang sebelumnya sudah dicairkan menggunakan air hangat.
  4. Tambahkan lauk pendamping sesuai selera, seperti tempe goreng, tahu goreng, telur rebus, kerupuk, rempeyek kacang, atau rempeyek teri.
  5. Pecel Madiun siap disantap bersama nasi putih hangat.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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