Resep Pecel Madiun Rumahan, Bumbu Kacang Gurih Pedas yang Bikin Makan Makin Lahap

Coba ikuti resep pecel Madiun yang cocok untuk sarapan atau makan siang sehat dan mengenyangkan. (Instagram/@mimolette_1106)
JawaPos.com – Pecel Madiun merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang terkenal dengan perpaduan sayuran segar dan sambal kacang bercita rasa gurih, manis, serta pedas.
Sajian ini cukup sederhana karena bahan utamanya berupa aneka sayuran yang direbus, kemudian diberi siraman bumbu kacang. Rasanya semakin nikmat jika ditambahkan nasi putih hangat dan berbagai lauk pendamping.
Rahasia kelezatan pecel Madiun terletak pada bumbu kacangnya. Kacang tanah yang disangrai memberikan rasa gurih, sementara cabai, gula merah, daun jeruk, jeruk purut, dan asam jawa menghasilkan aroma serta cita rasa yang khas.
Bumbu pecel juga dapat dibuat dalam jumlah banyak dan disimpan untuk digunakan kembali. Saat hendak disantap, bumbu cukup dicampur dengan air hangat sampai mencapai kekentalan yang diinginkan.
Berikut resep pecel Madiun yang dikutip dari akun TikTok @mamabrins.
Pecel Madiun dapat menggunakan berbagai jenis sayuran. Berikut beberapa pilihan yang bisa disiapkan:
Sayuran seperti daun singkong, kecambah, kangkung, bayam, dan kenikir dapat direbus terlebih dahulu. Sementara itu, mentimun cukup diiris tipis.
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Jawa Pos
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