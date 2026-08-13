Street Food yang Wajib Dicoba Saat Ke Bogor, Ada Hi-Cal Toast Khas Kota Hujan yang Lagi Viral

JawaPos.com-Mengunjungi kota hujan terasa belum lengkap, jika belum mencicipi berbagai street food legendarisnya.

Mungkin anda sudah tidak asing dengan cungkring di Suryakencana yang begitu viral. Namun, tahukah anda ada bahwa Bogor masih memiliki banyak street food lain yang tidak kalah viral dan menarik untuk dicoba.

Ada kue Balok legendaris yang telah lama menjadi favorit warga setempat dan masih dibuat secara tradisional menggunakan arang. Selain itu, ada pula street food kekinian seperti Hi-Cal Toast yang banyak diburu wisatawan karena cita rasa dan keunikannya.

Jika anda sedang berkunjung ke Bogor, jangan lewatkan kesempatan untuk mampir ke beberapa tempat kuliner berikut ini.

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Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @estelleinaday yang dikutip pada (13/08) berikut adalah street food khas Bogor yang sedang viral dan wajib anda coba sebelum kehabisan.

Kue Balok

Kue Balok yang sedang viral ini berada di Jl. Raya Dramaga No. 6 Penerangan Bogor. Kue Balok di tempat ini sudah lama menjadi salah satu street food favorit warga setempat. Adonannya dibuat langsung saat ada pesanan, sehingga kue balok yang disajikan selalu dalam kondisi hangat dan lezat. Saking ramainya, kedai ini hanya buka mulai pukul 04.00-07.00 WIB. bagi yang belum tahu, kue balok adalah street food tradisional yang dimasak dengan cara dipanggang menggunakan arang. Bentuknya menyerupai balok dengan bagian luar yang renyah, sementara bagian dalamnya yang lembut dan lumer

Doclang

Tidak jauh dari lokasi kue balok, terdapat street food legendaris dari kota Bogor yakni doclang. Doclang merupakan kuliner khas yang sekilas mirip seperti tahu kupat. Salah satu keunikannya adalah lontong pada doclang yang dibungkus mnggunakan patat atau tanaman khas dari gunung salak. Doclang terdiri dari pesor, tahu goreng, kentang rebus, telur rebus, sambal kacang, kecap manis, dan juga kerupuk, hidangan ini lalu disiram menggunakan sambal kacang khas yang membuat cita rasanya semakin gurih dan lezat.

Cungkring Mang Uceng

Cungkring Mang Uceng terletak di Jl. Suryakencana No. 260 B, Gudang Kota Bogor. Cungkring merupakan salah satu street food legendaris di kawasan Surken. Cungkring menjadi salah satu street food legendaris yang wajib di coba saat anda berada di kawasan Suryakencana. Hidangan ini terdiri dari lontong, buras oncom, tempe goreng kering, potongan kikil, cingur, kemudian disiram menggunakan bumbu kacang serta kecap manis. Cungkring Mang Uceng juga selalu ramai didatangi para pembeli setiap harinya.

Hi-Cal Toast

Hi Cal Toast dapat anda peroleh di De Paris Bakery yang terletak di Jl. Suryakencana No. 296, Sukasari, Kota Bogor. Hi-cal toast merupakan roti panggang, berbahan dasar roti tawar super lembut yang dipadukan dengan olesan butter, parutan keju, dan susu. Roti tersebut lalu dipanggang sampai matang dan menghasilkan permukaan yang caramelized. Perpaduan rasa manis-gurih membuat Hi-Cal Toast cocok dijadikan menu sarapan saat berburu street food di kawasan Surken. Pemakaian keju, susu, dan butter berkualitas tinggi juga membuat jajanan yang satu ini mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang.

Bogor Coffee Center