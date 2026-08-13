Camilan Teman Ngopi, Ini Resep Bolu Pisang Ambon yang Mudah Dibuat

Bolu Pisang (Instagram @cmceo.cake4)
JawaPos.com – Pisang ambon yang sudah terlalu matang biasanya memiliki tekstur lebih lembek dan rasa yang semakin manis. Kondisi tersebut justru bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat bolu pisang.
Dengan beberapa bahan sederhana, pisang matang dapat diolah menjadi kue yang lembut, harum, dan cocok disantap kapan saja. Bolu pisang ini bisa menjadi teman minum teh atau kopi, sajian untuk keluarga, maupun bekal anak.
Cara membuatnya juga relatif mudah karena menggunakan metode all in one. Beberapa bahan dicampurkan secara bertahap dalam satu wadah sehingga proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak peralatan.
Pisang yang semakin matang juga memberikan aroma dan rasa yang lebih kuat pada bolu. Berikut resep bolu pisang lembut yang dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group).
1. Kocok telur dan gula
Masukkan telur dan gula pasir ke dalam wadah berukuran cukup besar. Kocok menggunakan mixer selama sekitar 5–7 menit hingga adonan tampak mengembang, lebih pucat, dan kental.
2. Masukkan pisang
Tambahkan pisang ambon yang sudah dihaluskan. Aduk perlahan menggunakan spatula sampai pisang tercampur rata dengan adonan telur.
3. Campurkan bahan kering
Ayak tepung terigu, baking powder, soda kue, vanili bubuk, dan garam. Masukkan secara bertahap ke dalam adonan.
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