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Leni Setya Wati
Kamis, 13 Agustus 2026 | 22.04 WIB

Camilan Teman Ngopi, Ini Resep Bolu Pisang Ambon yang Mudah Dibuat

Bolu Pisang (Instagram @cmceo.cake4) - Image

Bolu Pisang (Instagram @cmceo.cake4)

JawaPos.com – Pisang ambon yang sudah terlalu matang biasanya memiliki tekstur lebih lembek dan rasa yang semakin manis. Kondisi tersebut justru bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat bolu pisang.

Dengan beberapa bahan sederhana, pisang matang dapat diolah menjadi kue yang lembut, harum, dan cocok disantap kapan saja. Bolu pisang ini bisa menjadi teman minum teh atau kopi, sajian untuk keluarga, maupun bekal anak.

Cara membuatnya juga relatif mudah karena menggunakan metode all in one. Beberapa bahan dicampurkan secara bertahap dalam satu wadah sehingga proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak peralatan.

Pisang yang semakin matang juga memberikan aroma dan rasa yang lebih kuat pada bolu. Berikut resep bolu pisang lembut yang dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan-bahan

  • 3 buah pisang ambon matang, haluskan
  • 3 butir telur
  • 120 gram gula pasir
  • 150 gram tepung terigu protein sedang
  • 1 sendok teh baking powder
  • 1/4 sendok teh soda kue
  • 1/2 sendok teh vanili bubuk
  • 100 ml minyak sayur
  • Sejumput garam

Cara membuat bolu pisang

1. Kocok telur dan gula

Masukkan telur dan gula pasir ke dalam wadah berukuran cukup besar. Kocok menggunakan mixer selama sekitar 5–7 menit hingga adonan tampak mengembang, lebih pucat, dan kental.

2. Masukkan pisang

Tambahkan pisang ambon yang sudah dihaluskan. Aduk perlahan menggunakan spatula sampai pisang tercampur rata dengan adonan telur.

3. Campurkan bahan kering

Ayak tepung terigu, baking powder, soda kue, vanili bubuk, dan garam. Masukkan secara bertahap ke dalam adonan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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