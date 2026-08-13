Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Bebek Rica-Rica yang Aromanya Bikin Lapar

JawaPos.com -- Bebek rica-rica menjadi salah satu pilihan menu yang cocok bagi pencinta hidangan bercita rasa kuat. Daging bebek yang gurih berpadu dengan cabai dan aneka rempah menghasilkan aroma harum serta rasa pedas yang menggugah selera.

Meski terkenal lezat, mengolah daging bebek membutuhkan perhatian khusus agar hasil akhirnya tidak alot dan tetap memiliki aroma yang sedap. Salah satu caranya adalah merebus daging terlebih dahulu bersama jahe dan daun jeruk untuk membantu mengurangi aroma amis sekaligus membuat teksturnya lebih empuk.

Setelah daging lunak, bebek kemudian dimasak kembali bersama bumbu rica-rica yang telah dihaluskan. Perpaduan cabai, bawang, kemiri, kunyit, jahe, serai, lengkuas, dan daun jeruk membuat hidangan ini memiliki aroma rempah yang semakin kuat.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep berikut bisa menjadi pilihan untuk menu makan bersama keluarga. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan Bebek Rica-Rica ½ ekor entok atau bebek

4 buah cabai merah besar

20 buah cabai rawit

10 siung bawang merah

8 siung bawang putih

4 butir kemiri

2 ruas kunyit

2 ruas jahe

1 sendok teh ketumbar

Merica bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Kecap manis secukupnya

Lengkuas secukupnya

2 batang serai

4 lembar daun jeruk

2 lembar daun salam

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara Membuat Bebek Rica-Rica 1. Potong dan Bersihkan Bebek Potong ½ ekor bebek atau entok menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, cuci daging hingga bersih dan tiriskan.

2. Rebus hingga Empuk Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan potongan bebek. Tambahkan daun jeruk dan jahe untuk membantu mengurangi aroma amis.

Rebus hingga daging matang dan teksturnya cukup empuk. Setelah itu, angkat bebek dan tiriskan.

3. Haluskan Bumbu Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan ketumbar ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan hingga menjadi bumbu.

Masukkan cabai merah dan cabai rawit, lalu blender kembali sampai seluruh bahan tercampur rata. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera.