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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 03.33 WIB

Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Bebek Rica-Rica yang Aromanya Bikin Lapar

Resep Bebek Rica-Rica yang Enak dan Empuk - Image

Resep Bebek Rica-Rica yang Enak dan Empuk

JawaPos.com -- Bebek rica-rica menjadi salah satu pilihan menu yang cocok bagi pencinta hidangan bercita rasa kuat. Daging bebek yang gurih berpadu dengan cabai dan aneka rempah menghasilkan aroma harum serta rasa pedas yang menggugah selera.

Meski terkenal lezat, mengolah daging bebek membutuhkan perhatian khusus agar hasil akhirnya tidak alot dan tetap memiliki aroma yang sedap. Salah satu caranya adalah merebus daging terlebih dahulu bersama jahe dan daun jeruk untuk membantu mengurangi aroma amis sekaligus membuat teksturnya lebih empuk.

Setelah daging lunak, bebek kemudian dimasak kembali bersama bumbu rica-rica yang telah dihaluskan. Perpaduan cabai, bawang, kemiri, kunyit, jahe, serai, lengkuas, dan daun jeruk membuat hidangan ini memiliki aroma rempah yang semakin kuat.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep berikut bisa menjadi pilihan untuk menu makan bersama keluarga. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan Bebek Rica-Rica

  • ½ ekor entok atau bebek
  • 4 buah cabai merah besar
  • 20 buah cabai rawit
  • 10 siung bawang merah
  • 8 siung bawang putih
  • 4 butir kemiri
  • 2 ruas kunyit
  • 2 ruas jahe
  • 1 sendok teh ketumbar
  • Merica bubuk secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Kecap manis secukupnya
  • Lengkuas secukupnya
  • 2 batang serai
  • 4 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun salam
  • Air secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Bebek Rica-Rica

1. Potong dan Bersihkan Bebek

Potong ½ ekor bebek atau entok menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, cuci daging hingga bersih dan tiriskan.

2. Rebus hingga Empuk

Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan potongan bebek. Tambahkan daun jeruk dan jahe untuk membantu mengurangi aroma amis.

Rebus hingga daging matang dan teksturnya cukup empuk. Setelah itu, angkat bebek dan tiriskan.

3. Haluskan Bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan ketumbar ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan hingga menjadi bumbu.

Masukkan cabai merah dan cabai rawit, lalu blender kembali sampai seluruh bahan tercampur rata. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera.

4. Tumis Bumbu sampai Harum

Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan lengkuas, serai, daun jeruk, dan daun salam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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