Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Bebek Rica-Rica yang Aromanya Bikin Lapar

Resep Bebek Rica-Rica yang Enak dan Empuk
JawaPos.com -- Bebek rica-rica menjadi salah satu pilihan menu yang cocok bagi pencinta hidangan bercita rasa kuat. Daging bebek yang gurih berpadu dengan cabai dan aneka rempah menghasilkan aroma harum serta rasa pedas yang menggugah selera.
Meski terkenal lezat, mengolah daging bebek membutuhkan perhatian khusus agar hasil akhirnya tidak alot dan tetap memiliki aroma yang sedap. Salah satu caranya adalah merebus daging terlebih dahulu bersama jahe dan daun jeruk untuk membantu mengurangi aroma amis sekaligus membuat teksturnya lebih empuk.
Setelah daging lunak, bebek kemudian dimasak kembali bersama bumbu rica-rica yang telah dihaluskan. Perpaduan cabai, bawang, kemiri, kunyit, jahe, serai, lengkuas, dan daun jeruk membuat hidangan ini memiliki aroma rempah yang semakin kuat.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep berikut bisa menjadi pilihan untuk menu makan bersama keluarga. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
Potong ½ ekor bebek atau entok menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, cuci daging hingga bersih dan tiriskan.
Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan potongan bebek. Tambahkan daun jeruk dan jahe untuk membantu mengurangi aroma amis.
Rebus hingga daging matang dan teksturnya cukup empuk. Setelah itu, angkat bebek dan tiriskan.
Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan ketumbar ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan hingga menjadi bumbu.
Masukkan cabai merah dan cabai rawit, lalu blender kembali sampai seluruh bahan tercampur rata. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera.
Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan lengkuas, serai, daun jeruk, dan daun salam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan