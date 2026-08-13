Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Telur Saus Tiram yang Lembut dan Gurih

Resep Telur Saus Tiram yang Enak dan Lembut
JawaPos.com - Bingung menentukan menu makan keluarga yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Olahan telur bisa menjadi pilihan sederhana yang mudah dibuat kapan saja.
Salah satu menu yang patut dicoba adalah telur saus tiram. Hidangan ini memadukan telur yang lembut dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan harum dari minyak wijen serta bawang.
Selain tidak membutuhkan banyak bahan, proses memasaknya juga cukup sederhana. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Resep telur saus tiram berikut ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan dan langkah-langkahnya berikut.
Pelengkap:
Telur saus tiram kini siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasanya yang gurih dengan tekstur telur yang lembut membuat menu sederhana ini cocok menjadi lauk favorit keluarga.
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Jawa Pos
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