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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 01.13 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Telur Saus Tiram yang Lembut dan Gurih

Resep Telur Saus Tiram yang Enak dan Lembut - Image

Resep Telur Saus Tiram yang Enak dan Lembut

JawaPos.com - Bingung menentukan menu makan keluarga yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Olahan telur bisa menjadi pilihan sederhana yang mudah dibuat kapan saja.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah telur saus tiram. Hidangan ini memadukan telur yang lembut dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan harum dari minyak wijen serta bawang.

Selain tidak membutuhkan banyak bahan, proses memasaknya juga cukup sederhana. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Resep telur saus tiram berikut ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan dan langkah-langkahnya berikut.

Bahan Telur Saus Tiram

  • 3 butir telur
  • 1½ sdm tepung terigu protein sedang
  • ½ sdt kaldu ayam bubuk
  • 2 sdm air

Bahan Saus dan Pelengkap

  • 3 siung bawang putih
  • ¼ buah bawang bombai
  • 1 batang daun bawang
  • 2 sdm saus tiram
  • 1 sdm kecap asin
  • 1 sdt minyak wijen
  • 2 sdt gula pasir
  • ½ sdt kaldu jamur
  • 1½ sdm tepung maizena
  • 250 ml air

Pelengkap:

  • Nasi putih secukupnya

Cara Membuat Telur Saus Tiram

  1. Siapkan adonan telur. Campurkan tepung terigu dan 2 sendok makan air dalam wadah. Aduk sampai tidak menggumpal, kemudian tambahkan telur dan kaldu ayam bubuk. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata.
  2. Persiapkan bumbu. Cincang bawang putih, kemudian iris bawang bombai dan daun bawang. Sisihkan masing-masing bahan.
  3. Buat campuran saus. Masukkan air, saus tiram, kecap asin, gula pasir, dan tepung maizena ke dalam wadah. Aduk sampai tercampur rata.
  4. Masak telur. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tuangkan adonan telur. Masak sambil diaduk hingga telur mulai matang.
  5. Masukkan bumbu. Tambahkan bawang putih dan bawang bombai. Tumis bersama telur sampai aromanya harum dan bawang sedikit berubah warna.
  6. Tuangkan saus. Masukkan campuran saus yang sudah dibuat sebelumnya. Aduk perlahan dan masak hingga saus mendidih serta mulai mengental.
  7. Tambahkan bahan terakhir. Masukkan daun bawang, kaldu jamur, dan minyak wijen. Aduk sebentar agar semua rasa menyatu.
  8. Sajikan. Setelah matang, matikan api dan pindahkan telur saus tiram ke dalam piring saji.

Telur saus tiram kini siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasanya yang gurih dengan tekstur telur yang lembut membuat menu sederhana ini cocok menjadi lauk favorit keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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