Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Telur Saus Tiram yang Lembut dan Gurih

JawaPos.com - Bingung menentukan menu makan keluarga yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Olahan telur bisa menjadi pilihan sederhana yang mudah dibuat kapan saja.

Salah satu menu yang patut dicoba adalah telur saus tiram. Hidangan ini memadukan telur yang lembut dengan saus bercita rasa gurih, manis, dan harum dari minyak wijen serta bawang.

Selain tidak membutuhkan banyak bahan, proses memasaknya juga cukup sederhana. Menu ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Resep telur saus tiram berikut ini dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak bahan dan langkah-langkahnya berikut.

Bahan Telur Saus Tiram 3 butir telur

1½ sdm tepung terigu protein sedang

½ sdt kaldu ayam bubuk

2 sdm air Bahan Saus dan Pelengkap 3 siung bawang putih

¼ buah bawang bombai

1 batang daun bawang

2 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdt minyak wijen

2 sdt gula pasir

½ sdt kaldu jamur

1½ sdm tepung maizena

250 ml air Pelengkap: