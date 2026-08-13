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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.04 WIB

Ganti Nasi dengan Oat, Ini Resep Bubur Ayam Kuah Kuning yang Nikmat

Resep Bubur Ayam Oats Kuah Kuning yang Enak dan Sehat - Image

Resep Bubur Ayam Oats Kuah Kuning yang Enak dan Sehat

JawaPos.com – Bubur ayam merupakan salah satu pilihan sarapan yang cukup populer di Indonesia. Teksturnya yang lembut serta kuah dan pelengkap yang gurih membuat menu ini cocok disantap saat pagi hari.

Namun, ada cara berbeda untuk menikmati bubur ayam, yakni mengganti bahan utama berupa nasi dengan oat. Selain memberikan tekstur yang tetap lembut, penggunaan oat dapat menjadi alternatif untuk menambah asupan serat dalam menu sarapan.

Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah bubur ayam oat dengan kuah kuning. Kuah berbumbu kunyit, bawang, kemiri, dan serai memberikan aroma rempah yang kuat sehingga cita rasanya tetap gurih dan menggugah selera.

Resep ini juga cukup mudah dibuat di rumah. Bahan-bahannya relatif sederhana dan proses memasaknya tidak membutuhkan teknik khusus.

Berikut resep bubur ayam oat kuah kuning yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Bubur

  • 200 gram rolled oats
  • 1,2 liter air atau kaldu
  • 4 sendok makan tepung beras
  • 2 lembar daun salam
  • ½ sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica
  • 2 sendok teh kaldu ayam bubuk

Bahan Ayam Kuah Kuning

  • 350 gram dada ayam fillet
  • 7 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 4 cm kunyit
  • 3–4 sendok makan minyak
  • 2 lembar daun salam
  • 2 batang serai, memarkan
  • 2 sendok teh garam
  • ½ sendok makan gula pasir
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • ¼ sendok teh merica
  • 2 sendok makan santan
  • 1 liter air

Bahan Pelengkap

  • Bawang goreng
  • Seledri
  • Kerupuk
  • Sambal rawit
  • Kecap manis

Cara Membuat Bubur Ayam Oat Kuah Kuning

1. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan minyak ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan menjadi bumbu halus.

2. Tumis hingga harum

Panaskan bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Tumis sampai aromanya keluar, kemudian masukkan daun salam dan serai yang telah dimemarkan.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan bumbu matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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