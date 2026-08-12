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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Segar dan Gurih, Ini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah Dibuat

Resep Sayur Asem Pakai Bumbu Ulek yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Sayur Asem Pakai Bumbu Ulek yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan kuah dengan cita rasa asam, gurih, dan segar membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Beragam sayuran seperti labu siam, jagung, kacang panjang, terong, dan daun melinjo membuat sayur asem tidak hanya nikmat, tetapi juga terasa lebih lengkap.

Agar cita rasanya semakin kuat, bumbu sayur asem kali ini dibuat dengan cara diulek. Bumbu yang terdiri dari cabai, bawang, kemiri, dan terasi tersebut menghasilkan aroma serta rasa yang lebih khas.

Hidangan ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Apalagi jika disajikan bersama nasi putih hangat dan sambal.

Bagi yang ingin membuatnya sendiri di rumah, berikut resep sayur asem bumbu ulek yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-Bahan Sayur Asem

  • 1 buah labu siam
  • 1 buah jagung manis
  • 5 batang kacang panjang
  • Daun melinjo secukupnya
  • Terong secukupnya
  • Air secukupnya

Bahan Bumbu Ulek

  • 7 buah cabai merah
  • 7 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 2 butir kemiri
  • 1 buah terasi
  • 2 sendok makan pasta asam jawa
  • 1 ruas lengkuas
  • 2 lembar daun salam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1 sendok teh gula merah
  • 1 sendok teh garam dan penyedap rasa

Cara Membuat Sayur Asem

1. Ulek Bumbu

Masukkan cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, garam, dan penyedap rasa ke dalam cobek.

Ulek seluruh bahan hingga halus dan bumbu tercampur rata. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu.

2. Rebus Sayuran yang Membutuhkan Waktu Lebih Lama

Didihkan air dalam panci. Setelah air mendidih, masukkan potongan labu siam dan jagung manis.

Rebus keduanya hingga mulai matang sebelum memasukkan bahan lainnya.

3. Masukkan Bumbu

Setelah labu siam dan jagung cukup matang, masukkan bumbu ulek ke dalam panci.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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