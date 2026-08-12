Pedasnya Nampol, Ini Resep Oseng Telur yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Oseng Telur Pedas yang Enak dan Bikin Nambah Nasi./YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung mencari menu rumahan yang praktis tetapi tetap menggugah selera? Oseng telur pedas bisa menjadi pilihan. Hidangan ini memadukan telur ceplok dengan tumisan cabai dan bawang yang menghasilkan rasa gurih, pedas, serta aroma terasi yang khas.
Bahan yang diperlukan juga cukup mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan waktu lama sehingga cocok dibuat ketika ingin menyajikan lauk sederhana untuk keluarga.
Telur yang digoreng hingga bagian luarnya matang kemudian dimasak kembali bersama bumbu pedas. Hasilnya, bumbu akan menempel pada permukaan telur dan memberikan cita rasa yang semakin nikmat.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep oseng telur pedas yang bisa dicoba di rumah.
Geprek bawang putih, kemudian cincang hingga cukup halus. Setelah itu, sisihkan.
Potong-potong cabai rawit merah, cabai hijau besar, dan cabai merah besar. Sisihkan seluruh bahan tersebut dalam wadah terpisah.
Panaskan minyak dalam wajan. Pecahkan telur ke dalam minyak panas dan goreng hingga matang serta bagian luarnya cukup kering.
Setelah matang, angkat telur kemudian tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu. Masukkan bawang putih cincang, bawang merah utuh, dan cabai rawit hijau.
Tumis hingga bahan-bahan tersebut mulai layu dan mengeluarkan aroma harum.
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