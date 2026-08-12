Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.26 WIB

Pedas Menggugah Selera! Resep Sambal Telur Kemangi yang Praktis untuk Lauk di Rumah

Resep Sambal Telur Kemangi yang Enak dan Pedas - Image

Resep Sambal Telur Kemangi yang Enak dan Pedas

JawaPos.com – Bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja? Sambal telur kemangi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.

Hidangan ini memadukan telur rebus dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis. Aroma khas daun kemangi membuat rasanya semakin harum dan nikmat saat disantap bersama nasi hangat.

Bahan yang digunakan juga relatif mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga cocok dibuat untuk menu makan siang maupun makan malam.

Bagi Anda yang ingin mencobanya di rumah, berikut resep sambal telur kemangi yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-Bahan Sambal Telur Kemangi

Bahan utama:

  • 10 butir telur ayam
  • 2 sendok teh garam
  • 2 ikat daun kemangi
  • 2 sendok teh terasi udang
  • 2 buah tomat merah
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Bahan untuk sambal:

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 100 gram cabai merah besar
  • 80 gram cabai hijau besar
  • 50 gram cabai rawit merah
  • 150 ml minyak goreng

Cara Membuat Sambal Telur Kemangi

  1. Rebus telur terlebih dahulu hingga matang sempurna. Setelah matang, angkat dan biarkan beberapa saat hingga cukup dingin, kemudian kupas kulitnya.
  2. Buat bumbu sambal. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit merah, serta minyak goreng ke dalam chopper.
  3. Haluskan seluruh bahan hingga mendapatkan tekstur sambal yang diinginkan. Setelah itu, sisihkan.
  4. Panaskan bumbu yang sudah dihaluskan di dalam panci atau wajan. Tambahkan garam, kemudian masak sambil terus diaduk hingga bumbu mulai matang dan aromanya keluar.
  5. Masukkan terasi udang, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk kembali agar seluruh bumbu tercampur rata.
  6. Tambahkan tomat merah yang sudah dipotong-potong. Masak sambil sesekali diaduk hingga tomat mulai layu dan menyatu dengan sambal.
  7. Masukkan telur rebus ke dalam sambal. Aduk perlahan agar telur tidak hancur dan seluruh permukaannya terbalut bumbu.
  8. Terakhir, masukkan daun kemangi yang sudah dicuci bersih. Aduk sebentar hingga kemangi layu dan aromanya keluar.
  9. Setelah semua bahan tercampur, masak beberapa saat kemudian matikan api.
  10. Pindahkan sambal telur kemangi ke dalam piring saji.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Resep Sambal Telur Kemangi, Perpaduan Pedas, Gurih, dan Harum yang Bikin Nafsu Makan Bertambah - Image
Kuliner

Resep Sambal Telur Kemangi, Perpaduan Pedas, Gurih, dan Harum yang Bikin Nafsu Makan Bertambah

Kamis, 9 Juli 2026 | 04.24 WIB

Kebab Ayam Bisa Jadi Frozen Food, Ini Resep Praktis yang Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Kebab Ayam Bisa Jadi Frozen Food, Ini Resep Praktis yang Mudah Dibuat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.04 WIB

Aromanya Menggoda, Rasanya Juara! Intip Resep Daging Iris Kecap Jahe - Image
Kuliner

Aromanya Menggoda, Rasanya Juara! Intip Resep Daging Iris Kecap Jahe

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.36 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore