Pedas Menggugah Selera! Resep Sambal Telur Kemangi yang Praktis untuk Lauk di Rumah

JawaPos.com – Bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja? Sambal telur kemangi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera.

Hidangan ini memadukan telur rebus dengan sambal bercita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis. Aroma khas daun kemangi membuat rasanya semakin harum dan nikmat saat disantap bersama nasi hangat.

Bahan yang digunakan juga relatif mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga cocok dibuat untuk menu makan siang maupun makan malam.

Bagi Anda yang ingin mencobanya di rumah, berikut resep sambal telur kemangi yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.