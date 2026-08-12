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Leni Setya Wati
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.32 WIB

Resep Tahu Gejrot Khas Cirebon, Pedas, Asam, Manis dan Bikin Nagih

Tahu Gejrot (Instagram @dad_dish) - Image

Tahu Gejrot (Instagram @dad_dish)

JawaPos.com – Tahu gejrot menjadi salah satu jajanan khas Cirebon yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Perpaduan tahu pong yang gurih dengan kuah bercita rasa asam, manis, dan pedas menjadi daya tarik utama makanan sederhana ini.

Potongan tahu goreng yang renyah di luar dan berongga di bagian dalam akan semakin nikmat setelah disiram kuah gula merah dan asam jawa. Sensasi tersebut kemudian dilengkapi sambal bawang dan cabai yang diulek kasar.

Tak perlu jauh-jauh ke Cirebon untuk menikmatinya. Tahu gejrot ternyata cukup mudah dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana.

Berikut resep tahu gejrot khas Cirebon yang bisa dicoba, seperti dikutip JawaPos.com dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Tahu

  • 10 buah tahu Sumedang atau tahu pong
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng

Goreng tahu hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan dan terasa garing. Setelah agak dingin, potong tahu menjadi beberapa bagian.

Bahan Kuah

  • 250 ml air
  • 2 sendok makan gula merah, sisir halus
  • 1 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan asam jawa
  • ½ sendok teh garam

Bahan Sambal

  • 5 siung bawang merah
  • 2 siung bawang putih
  • 5 buah cabai rawit merah atau sesuai selera

Cara Membuat

1. Siapkan Kuah

Masukkan air, gula merah, asam jawa, garam, dan kecap manis ke dalam panci.

Rebus seluruh bahan sambil sesekali diaduk hingga gula merah larut dan kuah mendidih. Setelah itu, matikan api.

Jika ingin mendapatkan kuah yang lebih bersih, saring terlebih dahulu untuk memisahkan ampas asam jawa. Sisihkan hingga kuah cukup hangat.

2. Buat Sambal

Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit ke dalam cobek.

Ulek seluruh bahan hingga teksturnya agak kasar. Jangan terlalu halus agar sensasi sambalnya tetap terasa ketika disantap bersama tahu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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