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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.36 WIB

Aromanya Menggoda, Rasanya Juara! Intip Resep Daging Iris Kecap Jahe

Resep Daging Iris Kecap Jahe yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Daging Iris Kecap Jahe yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Bosan dengan olahan daging sapi yang itu-itu saja? Daging iris kecap jahe bisa menjadi alternatif menu rumahan yang praktis dan menggugah selera.

Irisan daging sapi dimasak bersama bawang, jahe, tauco manis, kecap, dan saus tiram. Hasilnya adalah hidangan dengan perpaduan rasa gurih dan manis, ditambah aroma jahe yang hangat serta menggoda.

Menu ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam. Tambahan bawang goreng, daun bawang, wortel rebus, dan irisan cabai juga bisa membuat hidangan semakin lengkap.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat daging iris kecap jahe yang bisa dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram daging sapi, iris tipis
  • 6 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 2 ruas besar jahe
  • 1 sendok teh kunyit bubuk, opsional
  • 1½ sendok makan tauco manis
  • 3 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 500 ml air
  • 2 sendok makan minyak
  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok teh kaldu jamur
  • ¼ sendok teh merica

Pelengkap

  • Daun bawang cung, iris
  • Daun ketumbar
  • Bawang goreng
  • Nasi putih hangat
  • Wortel rebus
  • Cabai rawit merah, iris jika suka pedas

Cara Membuat

  1. Siapkan bawang merah dan jahe, kemudian iris tipis. Cincang bawang putih sampai halus atau gunakan alat pemotong bawang agar lebih praktis.
  2. Panaskan minyak dalam panci atau wajan. Tumis bawang merah hingga mulai kering dan harum.
  3. Masukkan bawang putih, jahe, serta kunyit bubuk bila digunakan. Aduk dan tumis sampai bumbu matang serta aromanya keluar.
  4. Tambahkan tauco manis, kemudian tumis sebentar agar aromanya menyatu dengan bumbu.
  5. Masukkan irisan daging sapi. Gunakan api besar dan aduk hingga daging berubah warna serta matang.
  6. Tuangkan air, kemudian tambahkan kecap manis, saus tiram, garam, merica, dan kaldu jamur.
  7. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata. Masak sampai kuah dan bumbu menyatu dengan daging.
  8. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, matikan api.
  9. Pindahkan daging iris kecap jahe ke dalam piring atau mangkuk saji.
  10. Tambahkan daun bawang, daun ketumbar, bawang goreng, wortel rebus, atau irisan cabai sesuai selera.

Daging iris kecap jahe pun siap disajikan. Nikmati selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma jahe semakin terasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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