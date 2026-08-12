Aromanya Menggoda, Rasanya Juara! Intip Resep Daging Iris Kecap Jahe

Resep Daging Iris Kecap Jahe yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com - Bosan dengan olahan daging sapi yang itu-itu saja? Daging iris kecap jahe bisa menjadi alternatif menu rumahan yang praktis dan menggugah selera.
Irisan daging sapi dimasak bersama bawang, jahe, tauco manis, kecap, dan saus tiram. Hasilnya adalah hidangan dengan perpaduan rasa gurih dan manis, ditambah aroma jahe yang hangat serta menggoda.
Menu ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam. Tambahan bawang goreng, daun bawang, wortel rebus, dan irisan cabai juga bisa membuat hidangan semakin lengkap.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat daging iris kecap jahe yang bisa dipraktikkan di rumah.
Daging iris kecap jahe pun siap disajikan. Nikmati selagi hangat bersama nasi putih agar perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma jahe semakin terasa.
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