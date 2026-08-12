Kebab Ayam Bisa Jadi Frozen Food, Ini Resep Praktis yang Mudah Dibuat

JawaPos.com - Kebab ayam bisa menjadi pilihan menu praktis bagi Anda yang membutuhkan bekal lezat dan mudah dibawa. Tidak hanya cocok untuk disantap di rumah, makanan ini juga dapat dibawa sebagai bekal sekolah, bekerja, maupun saat bepergian.

Menariknya, kebab ayam juga bisa disiapkan dalam jumlah banyak kemudian disimpan sebagai frozen food. Saat ingin menikmatinya, kebab cukup dipanggang kembali hingga hangat dan bagian luarnya kecokelatan.

Perpaduan ayam berbumbu, bawang bombai, keju mozzarella, sayuran, serta aneka saus membuat rasanya semakin kaya. Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga bisa dipraktikkan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep kebab ayam yang bisa menjadi inspirasi menu bekal sekaligus stok makanan di rumah.

Bahan Marinasi Ayam 500 gram paha ayam fillet

1 sendok teh air jeruk nipis

2 sendok makan plain yogurt

2 sendok teh bubuk kari

1 sendok teh oregano kering

¼ sendok teh pala bubuk, opsional

1 sendok teh paprika bubuk, opsional

3 siung bawang putih

½ sendok makan jahe

2 sendok teh kaldu ayam bubuk

1 sendok teh garam

1 sendok teh gula pasir Bahan Lainnya 1 sendok makan mentega

1 sendok makan minyak

1–2 buah bawang bombai

⅛ sendok teh garam

⅛ sendok teh merica Pelengkap Kulit kebab

Mayones

Saus tomat

Saus sambal, sesuai selera

Keju mozzarella parut

Iceberg lettuce

Tomat ceri Cara Membuat Kebab Ayam 1. Marinasi ayam Haluskan atau parut bawang putih dan jahe, kemudian campurkan dengan air jeruk nipis, yogurt, oregano, bubuk kari, paprika, pala, kaldu ayam, garam, dan gula.

Aduk seluruh bahan sampai menjadi bumbu marinasi yang merata. Masukkan ayam, kemudian diamkan sekitar 10–15 menit agar bumbu lebih meresap.

2. Tumis bawang bombai Potong bawang bombai dengan ukuran cukup besar. Panaskan minyak bersama mentega, kemudian masukkan bawang bombai.

Tambahkan sedikit garam dan merica. Tumis sampai harum dan warnanya berubah menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat dan sisihkan.

3. Masak ayam Masak ayam yang sudah dimarinasi sampai benar-benar matang. Setelah itu, potong ayam menjadi bagian-bagian kecil dan masukkan kembali ke wajan.