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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.24 WIB

Pedasnya Nampol! Begini Cara Membuat Balado Tempe Udang yang Lezat

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya) - Image

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya)

JawaPos.com - Balado tempe udang bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menu makan sehari-hari. Kombinasi tempe yang gurih, udang yang lezat, serta bumbu balado bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Tambahan kacang panjang juga membuat teksturnya semakin beragam. Bumbu balado yang dimasak hingga matang dan harum akan memberikan rasa yang lebih sedap pada tempe maupun udang.

Menu ini tidak hanya cocok untuk makan bersama keluarga di rumah, tetapi juga bisa menjadi salah satu pilihan lauk ketika ingin menyajikan hidangan yang lebih istimewa.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep dan cara membuat balado tempe udang.

Bahan-bahan

  • 2 papan atau sekitar 600 gram tempe segar
  • 250 gram udang segar
  • 150 gram kacang panjang
  • 15 gram lengkuas
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 200 ml air
  • Garam secukupnya
  • Gula pasir secukupnya
  • Kaldu jamur secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 100 gram cabai merah yang sudah direbus
  • 100 gram cabai keriting yang sudah direbus
  • Air secukupnya

Cara Membuat

  1. Potong tempe sesuai selera, kemudian sisihkan.
  2. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng potongan tempe sampai matang dan permukaannya berubah kecokelatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  3. Gunakan wajan yang sama untuk menggoreng udang hingga matang. Angkat, kemudian tiriskan.
  4. Siapkan bumbu balado dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah rebus, cabai keriting rebus, dan sedikit air ke dalam chopper atau blender.
  5. Haluskan seluruh bahan sampai mencapai tekstur yang diinginkan, lalu sisihkan.
  6. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga mulai matang dan mengeluarkan aroma harum.
  7. Masukkan lengkuas dan daun jeruk yang sudah dibuang bagian tulang daunnya.
  8. Tambahkan garam, gula pasir, serta kaldu jamur. Aduk sampai semua bumbu tercampur rata.
  9. Masak bumbu hingga benar-benar matang dan aromanya semakin harum. Tuangkan air, kemudian aduk kembali.
  10. Masukkan tempe yang sudah digoreng. Aduk perlahan agar bumbu balado melapisi seluruh bagian tempe.
  11. Tambahkan udang goreng dan aduk kembali hingga tercampur rata dengan bumbu.
  12. Masukkan kacang panjang yang telah dipotong-potong. Masak sebentar saja agar teksturnya tetap terasa.
  13. Setelah semua bahan tercampur dan bumbu meresap, matikan api.
  14. Pindahkan balado tempe udang ke dalam wadah saji.

Balado tempe udang siap disantap bersama nasi hangat. Rasa pedas dari cabai, gurihnya tempe dan udang, serta aroma daun jeruk membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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