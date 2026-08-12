Pedasnya Nampol! Begini Cara Membuat Balado Tempe Udang yang Lezat

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya)
JawaPos.com - Balado tempe udang bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menu makan sehari-hari. Kombinasi tempe yang gurih, udang yang lezat, serta bumbu balado bercita rasa pedas membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.
Tambahan kacang panjang juga membuat teksturnya semakin beragam. Bumbu balado yang dimasak hingga matang dan harum akan memberikan rasa yang lebih sedap pada tempe maupun udang.
Menu ini tidak hanya cocok untuk makan bersama keluarga di rumah, tetapi juga bisa menjadi salah satu pilihan lauk ketika ingin menyajikan hidangan yang lebih istimewa.
Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep dan cara membuat balado tempe udang.
Balado tempe udang siap disantap bersama nasi hangat. Rasa pedas dari cabai, gurihnya tempe dan udang, serta aroma daun jeruk membuat menu sederhana ini semakin menggugah selera.
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