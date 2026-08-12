Lauk Sederhana Rasa Juara, Ini Resep Balado Tempe Udang yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Menentukan menu makan setiap hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika keluarga mulai bosan dengan hidangan yang sama.

Jika ingin mencoba lauk yang sederhana tetapi tetap kaya rasa, balado tempe udang bisa menjadi pilihan. Tempe yang digoreng hingga kecokelatan berpadu dengan udang serta bumbu balado yang pedas, gurih, dan sedikit manis.

Tambahan kacang panjang membuat hidangan ini semakin lengkap. Teksturnya yang renyah juga memberikan sensasi berbeda ketika disantap bersama tempe dan udang.

Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam untuk keluarga.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep balado tempe udang yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan 2 papan tempe segar, potong sesuai selera

250 gram udang segar, buang kepala dan cuci bersih

150 gram kacang panjang, potong-potong Bumbu Halus 100 gram bawang merah

50 gram bawang putih

25 gram cabai rawit merah

100 gram cabai merah besar, rebus terlebih dahulu

100 gram cabai merah keriting, rebus terlebih dahulu Bumbu Pelengkap 5 lembar daun jeruk purut, buang tulangnya

15 gram lengkuas

1,5 sendok teh garam

2 sendok teh gula pasir

2 sendok teh kaldu jamur

Sedikit air Cara Membuat Balado Tempe Udang 1. Goreng tempe dan udang Potong tempe sesuai selera, kemudian goreng dalam minyak panas sampai permukaannya berubah kecokelatan dan matang.

Saat menggoreng, balik tempe secara perlahan agar tidak mudah hancur.

Setelah itu, goreng udang sebentar saja sampai warnanya berubah. Hindari memasaknya terlalu lama agar tekstur udang tetap lembut dan tidak alot.

2. Siapkan bumbu balado Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai merah keriting yang sebelumnya telah direbus ke dalam blender atau alat penghalus.