Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 12 Agustus 2026 | 20.03 WIB

Lauk Sederhana Rasa Juara, Ini Resep Balado Tempe Udang yang Mudah Dibuat

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya) - Image

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya)

JawaPos.com – Menentukan menu makan setiap hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika keluarga mulai bosan dengan hidangan yang sama.

Jika ingin mencoba lauk yang sederhana tetapi tetap kaya rasa, balado tempe udang bisa menjadi pilihan. Tempe yang digoreng hingga kecokelatan berpadu dengan udang serta bumbu balado yang pedas, gurih, dan sedikit manis.

Tambahan kacang panjang membuat hidangan ini semakin lengkap. Teksturnya yang renyah juga memberikan sensasi berbeda ketika disantap bersama tempe dan udang.

Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam untuk keluarga.

Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep balado tempe udang yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan

  • 2 papan tempe segar, potong sesuai selera
  • 250 gram udang segar, buang kepala dan cuci bersih
  • 150 gram kacang panjang, potong-potong

Bumbu Halus

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 100 gram cabai merah besar, rebus terlebih dahulu
  • 100 gram cabai merah keriting, rebus terlebih dahulu

Bumbu Pelengkap

  • 5 lembar daun jeruk purut, buang tulangnya
  • 15 gram lengkuas
  • 1,5 sendok teh garam
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • Sedikit air

Cara Membuat Balado Tempe Udang

1. Goreng tempe dan udang

Potong tempe sesuai selera, kemudian goreng dalam minyak panas sampai permukaannya berubah kecokelatan dan matang.

Saat menggoreng, balik tempe secara perlahan agar tidak mudah hancur.

Setelah itu, goreng udang sebentar saja sampai warnanya berubah. Hindari memasaknya terlalu lama agar tekstur udang tetap lembut dan tidak alot.

2. Siapkan bumbu balado

Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai merah keriting yang sebelumnya telah direbus ke dalam blender atau alat penghalus.

Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan seluruh bahan sampai mencapai tekstur yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Pedas Menggugah Selera! Resep Sambal Telur Kemangi yang Praktis untuk Lauk di Rumah - Image
Kuliner

Pedas Menggugah Selera! Resep Sambal Telur Kemangi yang Praktis untuk Lauk di Rumah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.26 WIB

Kebab Ayam Bisa Jadi Frozen Food, Ini Resep Praktis yang Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Kebab Ayam Bisa Jadi Frozen Food, Ini Resep Praktis yang Mudah Dibuat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.04 WIB

Aromanya Menggoda, Rasanya Juara! Intip Resep Daging Iris Kecap Jahe - Image
Kuliner

Aromanya Menggoda, Rasanya Juara! Intip Resep Daging Iris Kecap Jahe

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.36 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore