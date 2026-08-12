Lauk Sederhana Rasa Juara, Ini Resep Balado Tempe Udang yang Mudah Dibuat

Resep balado tempe udang (Dok. Instagram @umaruqayya)
JawaPos.com – Menentukan menu makan setiap hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika keluarga mulai bosan dengan hidangan yang sama.
Jika ingin mencoba lauk yang sederhana tetapi tetap kaya rasa, balado tempe udang bisa menjadi pilihan. Tempe yang digoreng hingga kecokelatan berpadu dengan udang serta bumbu balado yang pedas, gurih, dan sedikit manis.
Tambahan kacang panjang membuat hidangan ini semakin lengkap. Teksturnya yang renyah juga memberikan sensasi berbeda ketika disantap bersama tempe dan udang.
Cara membuatnya pun cukup praktis sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam untuk keluarga.
Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep balado tempe udang yang bisa dicoba di rumah.
Potong tempe sesuai selera, kemudian goreng dalam minyak panas sampai permukaannya berubah kecokelatan dan matang.
Saat menggoreng, balik tempe secara perlahan agar tidak mudah hancur.
Setelah itu, goreng udang sebentar saja sampai warnanya berubah. Hindari memasaknya terlalu lama agar tekstur udang tetap lembut dan tidak alot.
Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai merah keriting yang sebelumnya telah direbus ke dalam blender atau alat penghalus.
Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan seluruh bahan sampai mencapai tekstur yang diinginkan.
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