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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.52 WIB

Resep Nasi Daun Jeruk Gurih, Cocok untuk Menu Keluarga dan Bekal

Resep Nasi Daun Jeruk yang gurih dan Praktis. (freepik.com) - Image

Resep Nasi Daun Jeruk yang gurih dan Praktis. (freepik.com)

JawaPos.com – Nasi putih memang menjadi pendamping berbagai macam hidangan. Namun, dengan sedikit tambahan bumbu, nasi juga bisa diolah menjadi menu yang lebih kaya rasa dan aroma.

Salah satunya adalah nasi daun jeruk. Hidangan ini memiliki aroma khas yang berasal dari daun jeruk purut, berpadu dengan gurihnya margarin dan bawang putih.

Nasi daun jeruk dapat disajikan bersama berbagai lauk, mulai dari telur dadar, ayam goreng, tumisan sayuran, hingga sambal. Cara membuatnya pun praktis karena dapat dimasak menggunakan rice cooker.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep nasi daun jeruk yang harum dan gurih untuk menu keluarga maupun bekal.

Bahan-Bahan

Bahan utama

  • 500 gram beras putih
  • 750 ml air
  • 25 gram bawang putih
  • 20 lembar daun jeruk purut
  • 3 sendok makan margarin
  • 1 batang serai
  • 1 sendok teh garam

Pelengkap

  • Telur dadar
  • Sambal

Cara Membuat Nasi Daun Jeruk

  1. Cincang kasar bawang putih, kemudian sisihkan.
  2. Buang bagian tulang daun jeruk purut. Setelah itu, iris tipis seluruh daun jeruk dan sisihkan.
  3. Panaskan panci, lalu masukkan margarin. Biarkan hingga meleleh.
  4. Masukkan bawang putih cincang dan serai yang sudah dimemarkan. Tumis sambil diaduk sampai harum.
  5. Tambahkan irisan daun jeruk purut. Tumis kembali hingga aroma khas daun jeruk semakin keluar.
  6. Tuangkan air ke dalam panci. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  7. Tambahkan garam, kemudian aduk kembali.
  8. Masak hingga air mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan sisihkan.
  9. Sementara itu, cuci beras hingga bersih. Masukkan beras ke dalam rice cooker.
  10. Tuangkan air bumbu yang sudah direbus ke dalam rice cooker, termasuk bawang putih, serai, dan irisan daun jeruk.
  11. Aduk perlahan agar bumbu tersebar merata di antara beras.
  12. Tutup rice cooker dan masak hingga nasi matang.
  13. Setelah matang, diamkan sebentar, kemudian aduk nasi agar teksturnya lebih merata.
  14. Pindahkan nasi daun jeruk ke dalam wadah saji.
  15. Sajikan bersama telur dadar dan sambal sebagai pelengkap.

Nasi daun jeruk siap disantap. Aroma daun jeruk yang harum membuat nasi terasa lebih istimewa, sementara perpaduan bawang putih, margarin, dan garam memberikan cita rasa gurih yang cocok dipadukan dengan beragam lauk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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