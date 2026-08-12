Resep Nasi Daun Jeruk Gurih, Cocok untuk Menu Keluarga dan Bekal

Resep Nasi Daun Jeruk yang gurih dan Praktis. (freepik.com)
JawaPos.com – Nasi putih memang menjadi pendamping berbagai macam hidangan. Namun, dengan sedikit tambahan bumbu, nasi juga bisa diolah menjadi menu yang lebih kaya rasa dan aroma.
Salah satunya adalah nasi daun jeruk. Hidangan ini memiliki aroma khas yang berasal dari daun jeruk purut, berpadu dengan gurihnya margarin dan bawang putih.
Nasi daun jeruk dapat disajikan bersama berbagai lauk, mulai dari telur dadar, ayam goreng, tumisan sayuran, hingga sambal. Cara membuatnya pun praktis karena dapat dimasak menggunakan rice cooker.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep nasi daun jeruk yang harum dan gurih untuk menu keluarga maupun bekal.
Nasi daun jeruk siap disantap. Aroma daun jeruk yang harum membuat nasi terasa lebih istimewa, sementara perpaduan bawang putih, margarin, dan garam memberikan cita rasa gurih yang cocok dipadukan dengan beragam lauk.
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