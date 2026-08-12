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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 19.43 WIB

Bikin Nasi Hangat Makin Lahap, Ini Resep Gulai Kacang Panjang yang Rasanya Nikmat

Resep Gulai Kacang Panjang yang Enak dan Bikin Nagih - Image

Resep Gulai Kacang Panjang yang Enak dan Bikin Nagih

JawaPos.com -- Kacang panjang tak hanya lezat ditumis atau dijadikan lalapan. Sayuran ini juga bisa diolah menjadi gulai dengan kuah santan yang gurih dan kaya rempah.

Perpaduan santan, bumbu halus, serta rempah aromatik menghasilkan kuah yang sedap. Ditambah kacang panjang yang masih memiliki tekstur renyah, hidangan ini cocok menjadi menu pendamping nasi putih hangat.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Bumbu terlebih dahulu ditumis hingga matang, kemudian dihaluskan sebelum dimasak kembali bersama rempah dan kacang panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep gulai kacang panjang yang bisa dibuat untuk menu makan di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan utama

  • 300 gram kacang panjang
  • 150 gram santan
  • 4 lembar daun jeruk
  • 1 buah bunga lawang
  • 2 buah cengkeh
  • 800 gram air

Bumbu yang dihaluskan

  • 8 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 10 gram kemiri sangrai
  • 10 gram kencur
  • 10 gram lengkuas
  • 10 gram jahe
  • 10 gram kunyit
  • 1/2 sendok teh ketumbar
  • 15 gram cabai merah besar
  • 20 gram cabai merah keriting
  • 30 gram tomat

Bumbu pelengkap

  • 2 sendok makan kaldu jamur
  • 1/2 sendok makan garam
  • 1/2 sendok teh merica
  • 1/4 sendok teh gula

Cara Membuat Gulai Kacang Panjang

  1. Bersihkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian potong menjadi bagian kecil.
  2. Potong pula kunyit, jahe, kencur, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan tomat agar lebih mudah dihaluskan.
  3. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan cabai, kunyit, jahe, kencur, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan tomat.
  4. Tumis seluruh bahan sambil diaduk. Tambahkan garam, lalu masak hingga bumbu mulai layu dan mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan kemiri sangrai serta ketumbar. Aduk kembali dan lanjutkan proses menumis sampai semua bahan matang.
  6. Setelah bumbu layu, matikan api. Pindahkan tumisan ke dalam blender.
  7. Tambahkan sedikit air, kemudian proses hingga bumbu menjadi halus. Sisihkan.
  8. Gunakan kembali panci yang tadi dipakai. Masukkan daun jeruk, bunga lawang, dan cengkeh, kemudian aduk sebentar hingga aromanya keluar.
  9. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk bersama rempah hingga tercampur rata.
  10. Tambahkan 800 gram air. Aduk dan masak hingga kuah mulai mendidih.
  11. Bumbui dengan kaldu jamur, garam, merica, dan gula. Koreksi rasa sesuai selera.
  12. Potong kacang panjang sesuai ukuran yang diinginkan, lalu masukkan ke dalam kuah gulai.
  13. Masak sekitar lima menit agar kacang panjang matang tetapi teksturnya tetap nikmat.
  14. Tuangkan santan, kemudian aduk perlahan agar santan tercampur rata. Masak menggunakan api kecil sampai gulai matang.
  15. Setelah kuah matang dan rasanya sudah pas, matikan kompor.
  16. Pindahkan gulai kacang panjang ke dalam mangkuk saji. Hidangan siap disantap bersama nasi hangat.

Gulai kacang panjang ini menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma rempah yang kuat. Kuah santannya juga membuat hidangan sederhana ini terasa lebih istimewa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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