Bikin Nasi Hangat Makin Lahap, Ini Resep Gulai Kacang Panjang yang Rasanya Nikmat

JawaPos.com -- Kacang panjang tak hanya lezat ditumis atau dijadikan lalapan. Sayuran ini juga bisa diolah menjadi gulai dengan kuah santan yang gurih dan kaya rempah.

Perpaduan santan, bumbu halus, serta rempah aromatik menghasilkan kuah yang sedap. Ditambah kacang panjang yang masih memiliki tekstur renyah, hidangan ini cocok menjadi menu pendamping nasi putih hangat.

Cara membuatnya pun cukup sederhana. Bumbu terlebih dahulu ditumis hingga matang, kemudian dihaluskan sebelum dimasak kembali bersama rempah dan kacang panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep gulai kacang panjang yang bisa dibuat untuk menu makan di rumah.