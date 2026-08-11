Lauk Sederhana Rasa Istimewa, Ini Resep Oseng Usus yang Pedasnya Nagih

Resep Oseng Usus yang Enak dan Murah Meriah. (freepik.com)
JawaPos.com - Oseng usus ayam bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menu sehari-hari. Meski menggunakan bahan yang relatif ekonomis, hidangan ini dapat terasa gurih, pedas, dan kaya rempah jika diolah dengan bumbu yang pas.
Tekstur usus yang empuk berpadu dengan bumbu cabai yang harum membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Cara memasaknya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi inspirasi ketika ingin membuat lauk rumahan tanpa mengeluarkan banyak biaya.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng usus pedas yang bisa dicoba di rumah.
Menu ini cocok untuk kamu yang ingin menyajikan lauk rumahan dengan rasa kuat tanpa harus menggunakan bahan mahal. Perpaduan cabai, rempah, dan usus ayam yang empuk dijamin membuat makan semakin lahap.
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