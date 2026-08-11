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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.37 WIB

Lauk Sederhana Rasa Istimewa, Ini Resep Oseng Usus yang Pedasnya Nagih

Resep Oseng Usus yang Enak dan Murah Meriah. (freepik.com) - Image

Resep Oseng Usus yang Enak dan Murah Meriah. (freepik.com)

JawaPos.com - Oseng usus ayam bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menu sehari-hari. Meski menggunakan bahan yang relatif ekonomis, hidangan ini dapat terasa gurih, pedas, dan kaya rempah jika diolah dengan bumbu yang pas.

Tekstur usus yang empuk berpadu dengan bumbu cabai yang harum membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Cara memasaknya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi inspirasi ketika ingin membuat lauk rumahan tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng usus pedas yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram usus ayam
  • 200 ml air
  • 2 batang serai
  • 3 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur

Bumbu yang dihaluskan

  • 80 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 10 gram jahe
  • 10 gram kunyit
  • 4 butir kemiri sangrai
  • 10 gram lengkuas
  • 20 gram cabai rawit merah
  • 35 gram cabai merah besar
  • 20 gram cabai keriting merah

Bahan untuk merebus usus

  • 2 liter air
  • 1 sendok teh garam
  • 4 lembar daun salam
  • 15 gram lengkuas, digeprek
  • 1 batang serai, digeprek

Cara membuat

  1. Bersihkan usus ayam dengan baik, kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.
  2. Didihkan air dalam panci. Masukkan usus bersama serai, lengkuas, daun salam, dan garam. Rebus sampai usus matang dan teksturnya lebih empuk.
  3. Setelah matang, angkat usus lalu tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.
  4. Selanjutnya, buat bumbu halus dengan menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, lengkuas, jahe, cabai keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit. Tambahkan sedikit air agar lebih mudah dihaluskan.
  5. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu hingga harum dan matang. Masukkan garam, serai, daun jeruk, daun salam, gula, serta kaldu jamur. Aduk sampai semua bumbu tercampur.
  6. Tuangkan sekitar 200 ml air ke dalam tumisan bumbu. Aduk dan masak hingga bumbu kembali tercampur rata.
  7. Masukkan usus ayam yang sudah direbus. Aduk perlahan agar seluruh bagian usus terbalut bumbu.
  8. Masak beberapa saat sampai bumbu meresap dan kuahnya sedikit menyusut. Koreksi rasa jika diperlukan.
  9. Setelah matang, angkat dan pindahkan oseng usus ke piring saji.
  10. Oseng usus ayam pedas siap dinikmati bersama nasi putih hangat.

Menu ini cocok untuk kamu yang ingin menyajikan lauk rumahan dengan rasa kuat tanpa harus menggunakan bahan mahal. Perpaduan cabai, rempah, dan usus ayam yang empuk dijamin membuat makan semakin lahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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