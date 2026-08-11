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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.29 WIB

Tak Perlu Ribet, Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang mudah disukai banyak orang. Jika ingin menghadirkan cita rasa yang lebih kuat, ayam bisa dipadukan dengan ketumbar sangrai dan bumbu rempah serta cabai.

Ayam goreng ketumbar pedas menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang menggugah selera. Bumbunya juga cukup sederhana sehingga hidangan ini dapat menjadi pilihan ketika ingin menyajikan lauk lezat tanpa proses memasak yang terlalu rumit.

Resep ini menggunakan paha ayam yang dimarinasi bersama bumbu halus, ketumbar, cabai, serta beberapa bahan pelengkap. Setelah bumbu meresap, ayam cukup digoreng hingga matang dan kecokelatan.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam goreng ketumbar pedas yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 1 kg paha ayam
  • 4 sdm ketumbar bulat yang sudah disangrai
  • 1 bungkus bubuk cabai Mazzoni
  • 2 sdm tepung maizena
  • 2 sdm kecap asin
  • 2 sdt garam
  • 1 sdt merica bubuk
  • 1½ sdt kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng

Bumbu yang dihaluskan

  • 130 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 20 gram jahe
  • 15 gram kunyit
  • Air secukupnya

Cara membuat

  1. Siapkan ketumbar.
    Ulek ketumbar sangrai menggunakan cobek hingga teksturnya agak kasar. Setelah itu, sisihkan.
  2. Haluskan bumbu.
    Masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan sedikit air ke dalam chopper. Proses hingga menjadi bumbu yang halus.
  3. Lumuri ayam dengan bumbu.
    Letakkan paha ayam dalam wadah, kemudian tuangkan bumbu halus. Tambahkan bubuk cabai dan aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi bumbu.
  4. Tambahkan bahan pelengkap.
    Masukkan garam, merica, kecap asin, kaldu jamur, tepung maizena, serta ketumbar yang telah diulek. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata.
  5. Diamkan ayam.
    Tutup wadah dan marinasi ayam selama kurang lebih satu jam agar bumbu meresap lebih maksimal.
  6. Goreng ayam.
    Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ayam yang telah dimarinasi, kemudian goreng dengan api yang sesuai hingga ayam matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan.
  7. Tiriskan.
    Setelah matang, angkat ayam dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
  8. Sajikan.
    Pindahkan ayam goreng ketumbar pedas ke piring saji. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Ayam goreng ketumbar pedas ini bisa menjadi pilihan lauk sederhana dengan rasa yang lebih kaya berkat perpaduan ketumbar sangrai, cabai, bawang, jahe, dan kunyit. Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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