Tak Perlu Ribet, Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com - Ayam goreng menjadi salah satu menu rumahan yang mudah disukai banyak orang. Jika ingin menghadirkan cita rasa yang lebih kuat, ayam bisa dipadukan dengan ketumbar sangrai dan bumbu rempah serta cabai.
Ayam goreng ketumbar pedas menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang menggugah selera. Bumbunya juga cukup sederhana sehingga hidangan ini dapat menjadi pilihan ketika ingin menyajikan lauk lezat tanpa proses memasak yang terlalu rumit.
Resep ini menggunakan paha ayam yang dimarinasi bersama bumbu halus, ketumbar, cabai, serta beberapa bahan pelengkap. Setelah bumbu meresap, ayam cukup digoreng hingga matang dan kecokelatan.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep ayam goreng ketumbar pedas yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Ayam goreng ketumbar pedas ini bisa menjadi pilihan lauk sederhana dengan rasa yang lebih kaya berkat perpaduan ketumbar sangrai, cabai, bawang, jahe, dan kunyit. Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.
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