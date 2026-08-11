Wajib Dicoba! Resep Pentol Urat Ayam Kenyal dan Gurih, Praktis Dibuat di Rumah

Resep Pentol Urat Ayam yang Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Pentol urat ayam bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang lezat dan cukup mudah dibuat. Dengan bahan yang sederhana, Anda dapat menghasilkan pentol bertekstur kenyal dengan cita rasa gurih yang cocok disantap bersama saus sambal atau dijadikan teman makan.
Selain dinikmati sebagai camilan, pentol ayam juga dapat menjadi pelengkap hidangan utama. Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit karena adonan cukup dihaluskan, dibentuk, kemudian direbus dan dikukus hingga matang.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat pentol urat ayam yang bisa dipraktikkan di rumah.
1. Buat adonan ayam
Masukkan paha ayam fillet, bawang putih, bawang goreng, garam, lada, penyedap rasa, es batu, putih telur, dan kecap manis ke dalam chopper. Proses hingga seluruh bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi cukup halus.
2. Tambahkan tepung tapioka
Setelah adonan ayam tercampur, masukkan tepung tapioka. Haluskan kembali menggunakan chopper sampai tepung menyatu dengan adonan.
3. Masukkan kulit dan lemak ayam
Tambahkan kulit serta lemak ayam yang sudah disiapkan. Aduk hingga bahan tersebut tersebar merata di dalam adonan. Bagian ini yang membantu memberikan tekstur khas pada pentol urat.
4. Siapkan pentol tahu
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