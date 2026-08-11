Wajib Dicoba! Resep Pentol Urat Ayam Kenyal dan Gurih, Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Pentol urat ayam bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang lezat dan cukup mudah dibuat. Dengan bahan yang sederhana, Anda dapat menghasilkan pentol bertekstur kenyal dengan cita rasa gurih yang cocok disantap bersama saus sambal atau dijadikan teman makan.

Selain dinikmati sebagai camilan, pentol ayam juga dapat menjadi pelengkap hidangan utama. Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit karena adonan cukup dihaluskan, dibentuk, kemudian direbus dan dikukus hingga matang.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat pentol urat ayam yang bisa dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan 450 gram paha ayam fillet

50 gram kulit dan lemak ayam

200 gram tepung tapioka

170 gram es batu

5 siung bawang putih

1 sendok makan bawang goreng

1 bungkus kaldu bubuk

1 sendok teh garam

1 sendok teh penyedap rasa

1 sendok teh lada bubuk

1 butir putih telur

2–3 sendok makan kecap manis

Tahu secukupnya, jika ingin membuat pentol tahu Cara Membuat 1. Buat adonan ayam

Masukkan paha ayam fillet, bawang putih, bawang goreng, garam, lada, penyedap rasa, es batu, putih telur, dan kecap manis ke dalam chopper. Proses hingga seluruh bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi cukup halus.

2. Tambahkan tepung tapioka

Setelah adonan ayam tercampur, masukkan tepung tapioka. Haluskan kembali menggunakan chopper sampai tepung menyatu dengan adonan.

3. Masukkan kulit dan lemak ayam

Tambahkan kulit serta lemak ayam yang sudah disiapkan. Aduk hingga bahan tersebut tersebar merata di dalam adonan. Bagian ini yang membantu memberikan tekstur khas pada pentol urat.