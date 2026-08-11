Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.04 WIB

Wajib Dicoba! Resep Pentol Urat Ayam Kenyal dan Gurih, Praktis Dibuat di Rumah

Resep Pentol Urat Ayam yang Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Pentol Urat Ayam yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Pentol urat ayam bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang lezat dan cukup mudah dibuat. Dengan bahan yang sederhana, Anda dapat menghasilkan pentol bertekstur kenyal dengan cita rasa gurih yang cocok disantap bersama saus sambal atau dijadikan teman makan.

Selain dinikmati sebagai camilan, pentol ayam juga dapat menjadi pelengkap hidangan utama. Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit karena adonan cukup dihaluskan, dibentuk, kemudian direbus dan dikukus hingga matang.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat pentol urat ayam yang bisa dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 450 gram paha ayam fillet
  • 50 gram kulit dan lemak ayam
  • 200 gram tepung tapioka
  • 170 gram es batu
  • 5 siung bawang putih
  • 1 sendok makan bawang goreng
  • 1 bungkus kaldu bubuk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh penyedap rasa
  • 1 sendok teh lada bubuk
  • 1 butir putih telur
  • 2–3 sendok makan kecap manis
  • Tahu secukupnya, jika ingin membuat pentol tahu

Cara Membuat

1. Buat adonan ayam

Masukkan paha ayam fillet, bawang putih, bawang goreng, garam, lada, penyedap rasa, es batu, putih telur, dan kecap manis ke dalam chopper. Proses hingga seluruh bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi cukup halus.

2. Tambahkan tepung tapioka

Setelah adonan ayam tercampur, masukkan tepung tapioka. Haluskan kembali menggunakan chopper sampai tepung menyatu dengan adonan.

3. Masukkan kulit dan lemak ayam

Tambahkan kulit serta lemak ayam yang sudah disiapkan. Aduk hingga bahan tersebut tersebar merata di dalam adonan. Bagian ini yang membantu memberikan tekstur khas pada pentol urat.

4. Siapkan pentol tahu

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Resep Pentol Urat Ayam, Praktis Untuk Cemilan Keluarga - Image
Kuliner

Resep Pentol Urat Ayam, Praktis Untuk Cemilan Keluarga

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.46 WIB

Wajib Coba! Resep Pentol Urat Ayam Homemade dengan Bahan Sederhana - Image
Kuliner

Wajib Coba! Resep Pentol Urat Ayam Homemade dengan Bahan Sederhana

Jumat, 31 Juli 2026 | 04.02 WIB

Tak Perlu Ribet, Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga - Image
Kuliner

Tak Perlu Ribet, Resep Ayam Goreng Ketumbar Pedas Ini Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.29 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore