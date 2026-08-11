Bikin Lidah Bergoyang! Begini Resep Pindang Ayam dengan Tomat, Nanas, dan Kemangi

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa)
JawaPos.com – Pindang ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta hidangan berkuah dengan cita rasa gurih, segar, dan kaya rempah.
Perpaduan ayam dengan tomat, nanas, kemangi, serta berbagai bumbu aromatik menghasilkan kuah dengan rasa yang kompleks. Sensasi pedas dari cabai juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera.
Tidak hanya cocok disantap sebagai menu sehari-hari, pindang ayam juga dapat menjadi pilihan ketika ingin menikmati makanan berkuah yang terasa segar.
Cara membuatnya cukup sederhana karena bahan-bahannya relatif mudah ditemukan. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep pindang ayam yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Pindang ayam segar pun siap disantap. Kuah gurih dengan sentuhan pedas, asam-segar dari tomat dan nanas, serta aroma kemangi membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi hangat.
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