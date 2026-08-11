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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.45 WIB

Bikin Lidah Bergoyang! Begini Resep Pindang Ayam dengan Tomat, Nanas, dan Kemangi

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa) - Image

Pindang Ayam (Instagram @resep_masakan_enak_/@ilmiyatusshofa)

JawaPos.com – Pindang ayam bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta hidangan berkuah dengan cita rasa gurih, segar, dan kaya rempah.

Perpaduan ayam dengan tomat, nanas, kemangi, serta berbagai bumbu aromatik menghasilkan kuah dengan rasa yang kompleks. Sensasi pedas dari cabai juga membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Tidak hanya cocok disantap sebagai menu sehari-hari, pindang ayam juga dapat menjadi pilihan ketika ingin menikmati makanan berkuah yang terasa segar.

Cara membuatnya cukup sederhana karena bahan-bahannya relatif mudah ditemukan. Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep pindang ayam yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan

  • 1 kg paha ayam
  • 3 buah tomat merah
  • ½ buah nanas
  • 1 ikat daun kemangi
  • 30 gram cabai rawit utuh
  • 2 batang serai
  • 15 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk purut
  • 1,5 liter air
  • 1 sendok teh terasi udang
  • 2 sendok teh garam
  • 3 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur

Bumbu yang dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 30 gram cabai merah besar
  • 30 gram cabai keriting merah
  • 20 gram cabai rawit merah
  • 15 gram jahe
  • 15 gram kunyit

Cara membuat

  1. Siapkan ayam.
    Bersihkan paha ayam dengan baik, kemudian potong sesuai selera dan sisihkan.
  2. Haluskan bumbu.
    Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting, cabai merah besar, jahe, dan kunyit ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu proses hingga seluruh bahan menjadi bumbu halus.
  3. Tumis bumbu.
    Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis sambil diaduk hingga mulai matang dan aromanya keluar.
  4. Masukkan rempah.
    Tambahkan garam, lengkuas yang sudah dimemarkan, serai, daun salam, serta daun jeruk yang telah dibuang tulang daunnya. Aduk hingga tercampur rata.
  5. Tambahkan bumbu penyedap.
    Masukkan gula pasir, terasi udang, dan kaldu jamur. Tumis kembali sampai seluruh bumbu matang dan mengeluarkan aroma harum.
  6. Masak ayam.
    Masukkan potongan paha ayam ke dalam bumbu. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu dan warnanya berubah.
  7. Tuangkan air.
    Setelah ayam berubah warna, tuangkan 1,5 liter air. Aduk perlahan dan masak hingga kuah mulai mendidih.
  8. Tambahkan cabai utuh.
    Masukkan cabai rawit utuh untuk memberikan sensasi pedas yang lebih terasa. Masak sampai ayam matang dan teksturnya empuk.
  9. Masukkan tomat dan nanas.
    Setelah ayam matang, tambahkan tomat merah dan nanas yang telah dipotong-potong. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur.
  10. Masukkan kemangi.
    Tambahkan daun kemangi pada tahap akhir. Aduk sebentar agar aromanya tetap segar.
  11. Sajikan.
    Masak beberapa saat, kemudian matikan api. Pindahkan pindang ayam ke dalam mangkuk atau wadah saji.

Pindang ayam segar pun siap disantap. Kuah gurih dengan sentuhan pedas, asam-segar dari tomat dan nanas, serta aroma kemangi membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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