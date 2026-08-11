Bikin Nasi Hangat Makin Lahap, Ini Resep Oseng Tahu Kecap yang Mudah

Resep Oseng Tahu Kecap dan Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Bingung menyiapkan lauk yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Oseng tahu kecap bisa menjadi pilihan yang mudah dibuat untuk menu makan sehari-hari.
Perpaduan tahu goreng, daging sapi, kecap manis, dan aneka bumbu iris menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Aroma daun salam serta daun jeruk juga membuat hidangan ini semakin sedap.
Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan sehingga cocok untuk kamu yang ingin memasak hidangan rumahan tanpa proses yang terlalu rumit.
Resep ini dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel. Berikut bahan dan cara membuat oseng tahu kecap yang bisa dicoba di rumah.
1. Siapkan tahu
Cuci tahu putih hingga bersih, kemudian potong berbentuk persegi panjang. Sisihkan terlebih dahulu.
2. Goreng tahu
Panaskan minyak dalam wajan atau panci. Masukkan potongan tahu dan goreng hingga permukaannya berubah kecokelatan serta matang. Angkat kemudian tiriskan.
3. Siapkan bahan lainnya
Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai. Sementara itu, cincang daging sapi hingga berukuran kecil agar mudah matang ketika ditumis.
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