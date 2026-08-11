Bikin Nasi Hangat Makin Lahap, Ini Resep Oseng Tahu Kecap yang Mudah

JawaPos.com – Bingung menyiapkan lauk yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Oseng tahu kecap bisa menjadi pilihan yang mudah dibuat untuk menu makan sehari-hari.

Perpaduan tahu goreng, daging sapi, kecap manis, dan aneka bumbu iris menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Aroma daun salam serta daun jeruk juga membuat hidangan ini semakin sedap.

Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan sehingga cocok untuk kamu yang ingin memasak hidangan rumahan tanpa proses yang terlalu rumit.

Resep ini dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel. Berikut bahan dan cara membuat oseng tahu kecap yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan 3 papan atau sekitar 1.200 gram tahu putih

250 ml air

6 lembar daun jeruk purut

3 lembar daun salam

200 gram daging sapi

2 sdm saus tiram

4 sdm kecap manis

1 sdt garam

1 sdt merica bubuk

2 sdt kaldu jamur Bumbu yang Diiris 150 gram bawang merah

60 gram bawang putih

½ buah bawang bombai

30 gram cabai merah besar

30 gram cabai hijau besar

30 gram cabai rawit merah Cara Membuat 1. Siapkan tahu

Cuci tahu putih hingga bersih, kemudian potong berbentuk persegi panjang. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Goreng tahu

Panaskan minyak dalam wajan atau panci. Masukkan potongan tahu dan goreng hingga permukaannya berubah kecokelatan serta matang. Angkat kemudian tiriskan.

3. Siapkan bahan lainnya