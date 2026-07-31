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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.44 WIB

Resep Oseng Tahu Kecap Ala Rumahan, Bisa Jadi Rekomendasi Bekal Sekolah Anak

Resep Oseng Tahu Kecap dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Oseng Tahu Kecap dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com  -- Oseng tahu kecap bisa menjadi hidangan yang tepat untuk kamu yang ingin masak cepat tapi tetap enak. Bahan -bahannya sederhana dan bisa ditemukan dengan mudah di dapur rumah.

Hidangan oseng tahu kecap ini menghadirkan cita rasa manis  dan gurih dari kecap yang meresap ke dalam tahu. Tambahan bawang merah, bawang putih, dan cabe rawit yang membuat rasanya makin kaya dan menggugah selera makan.

Bagi kamu yang ingin membuat hidangan oseng tahu kecap sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep oseng tahu kecap ala rumahan yang praktis dan mudah dibuat di rumah yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat oseng tahu kecap yang enak dan praktis.

Bahan-bahan untuk membuat oseng tahu kecap:

·       3 papan  atau 1200 gram tahu putih

·       250 ml air

·       6 lembar daun jeruk purut

·       3 lembar daun salam

·       200 gram daging sapi

Editor: Hanny Suwindari
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