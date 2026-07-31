Resep Pentol Urat Ayam, Praktis Untuk Cemilan Keluarga

JawaPos.com – Pentol urat ayam menjadi salah satu camilan favorit yang kini bisa kamu buat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana dan cara yang praktis.

Hidangan pentol urat ayam ini memiliki cita rasa yang gurih dengan tekstur kenyal dan hidangan ini cocok disantap kapan saja, baik sebagai camilan core maupun lauk pendamping makan nasi.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut ini merupakan resep untuk membuat pentol urat ayam yang enak dan praktis banget.

Bahan-bahan untuk membuat pentol urat ayam:

· 450 gram paha ayam fillet

· 50 gram kulit dan lemak ayam

· 200 gram tepung tapioka

· 170 gram es batu

· 5 bawang putih