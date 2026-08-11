Resep Praktis Daging Sapi Kecap Jahe, Harumnya Bikin Susah Berhenti Makan

Resep Daging Iris Kecap Jahe yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana untuk makan bersama keluarga? Daging iris kecap jahe bisa menjadi pilihan yang layak dicoba.
Hidangan ini memadukan rasa manis dan gurih dari kecap serta saus tiram dengan aroma jahe yang hangat dan khas. Potongan daging sapi yang dimasak bersama bumbu membuat menu ini cocok disantap sebagai lauk makan siang ataupun makan malam.
Cara membuatnya pun relatif praktis dan bahan-bahannya mudah ditemukan di dapur maupun pasar.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan serta langkah membuat daging iris kecap jahe yang bisa dipraktikkan di rumah.
Daging iris kecap jahe pun siap disantap. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma jahe yang khas membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan di rumah.
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