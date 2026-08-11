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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.36 WIB

Resep Praktis Daging Sapi Kecap Jahe, Harumnya Bikin Susah Berhenti Makan

Resep Daging Iris Kecap Jahe yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Daging Iris Kecap Jahe yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana untuk makan bersama keluarga? Daging iris kecap jahe bisa menjadi pilihan yang layak dicoba.

Hidangan ini memadukan rasa manis dan gurih dari kecap serta saus tiram dengan aroma jahe yang hangat dan khas. Potongan daging sapi yang dimasak bersama bumbu membuat menu ini cocok disantap sebagai lauk makan siang ataupun makan malam.

Cara membuatnya pun relatif praktis dan bahan-bahannya mudah ditemukan di dapur maupun pasar.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan serta langkah membuat daging iris kecap jahe yang bisa dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram daging sapi, iris tipis
  • 6 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 2 ruas besar jahe
  • 1 sendok teh kunyit bubuk, opsional
  • 1½ sendok makan tauco manis
  • 3 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 500 ml air
  • 2 sendok makan minyak
  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok teh kaldu jamur
  • ¼ sendok teh merica

Bahan pelengkap

  • Daun bawang cung, iris
  • Daun ketumbar
  • Bawang goreng
  • Nasi putih
  • Wortel rebus
  • Cabai rawit merah iris, sesuai selera

Cara membuat

  1. Siapkan bumbu.
    Iris bawang merah dan jahe. Cincang halus bawang putih atau gunakan alat pemeras bawang agar teksturnya lebih lembut.
  2. Tumis bumbu hingga harum.
    Panaskan minyak di dalam panci. Masukkan bawang merah dan tumis hingga kondisinya mulai mengering. Setelah itu, tambahkan bawang putih, jahe, dan kunyit bubuk jika digunakan. Aduk hingga bumbu matang dan mengeluarkan aroma harum.
  3. Masukkan tauco dan daging.
    Tambahkan tauco manis, kemudian tumis sebentar agar aromanya keluar. Masukkan irisan daging sapi dan masak menggunakan api besar hingga daging berubah warna dan matang.
  4. Tambahkan bumbu cair.
    Tuangkan air, kemudian masukkan kecap manis, saus tiram, garam, merica, dan kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
  5. Masak hingga bumbu meresap.
    Biarkan daging dan kuah berbumbu dimasak sebentar agar cita rasanya menyatu. Setelah matang, angkat dan pindahkan ke wadah saji.
  6. Sajikan.
    Taburkan daun bawang, daun ketumbar, dan bawang goreng sebagai pelengkap. Sajikan bersama nasi putih, wortel rebus, serta irisan cabai rawit jika menyukai rasa pedas.

Daging iris kecap jahe pun siap disantap. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma jahe yang khas membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu andalan di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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