Cara Memasak Steak di Rumah agar Juicy dan Golden, Cuma Pakai Stainless Pan

Cara Memasak Steak di Rumah

1. Siapkan Steak

Gunakan potongan daging steak dengan kualitas baik. Ketebalan daging akan memengaruhi waktu memasak.

Dalam resep ini, steak yang digunakan memiliki ketebalan sekitar 3,5 cm.

Pastikan permukaan daging cukup kering sebelum dimasak agar proses searing dapat menghasilkan crust yang lebih baik.

2. Panaskan Stainless Pan

Letakkan stainless pan di atas kompor dengan api besar.

Panaskan hingga benar-benar sangat panas atau mencapai kondisi smoking hot.

Pan yang sudah panas akan membantu daging langsung mengalami proses searing ketika bersentuhan dengan permukaannya.

3. Beri Garam Sebelum Searing

Taburkan garam pada steak tepat sebelum daging dimasukkan ke dalam pan.

Hindari memberi garam terlalu jauh sebelum proses searing jika ingin mengikuti teknik dari resep ini.

4. Sear Steak

Tambahkan sedikit minyak ke dalam pan yang sudah panas.

Letakkan steak dan masak satu sisi hingga permukaannya berubah menjadi golden brown dan membentuk crust.

Balik steak dan masak sisi lainnya dengan durasi yang disesuaikan dengan ketebalan daging.

Untuk steak setebal sekitar 3,5 cm, resep ini menggunakan waktu sekitar 2,5 menit untuk masing-masing sisi.

5. Lakukan Butter Basting

Pada sekitar satu menit terakhir proses memasak, tambahkan butter ke dalam pan.

Gunakan butter cair untuk membasahi permukaan steak secara berulang menggunakan sendok.

Teknik butter basting ini membantu memberikan aroma yang lebih harum sekaligus rasa gurih pada permukaan daging.

6. Resting Steak

Setelah proses searing selesai, pindahkan steak ke oven atau air fryer yang sudah diatur pada suhu sekitar 65-70 derajat Celsius.

Resting dilakukan selama kurang lebih 7-8 menit.

Jika tidak memiliki oven atau air fryer, steak dapat langsung diistirahatkan di pan selama beberapa menit.

Setelah itu, lakukan resting kembali sekitar 6-7 menit sebelum steak dipotong dan disajikan, sesuai teknik yang dibagikan dalam resep.

7. Sajikan

Setelah proses resting selesai, potong steak sesuai selera.

Sajikan bersama saus favorit, sayuran, kentang, atau berbagai pelengkap lainnya.