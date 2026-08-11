Cara Memasak Steak di Rumah agar Juicy dan Golden, Cuma Pakai Stainless Pan

Potret steak rumahan yang memiliki crust golden dan daging yang juicy. (Sumber: instagram.com/@willgoz)
JawaPos.com - Membuat steak ala restoran di rumah sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan daging berkualitas, stainless pan, dan teknik memasak yang tepat, Anda bisa mendapatkan steak dengan permukaan golden yang cantik dan bagian dalam yang tetap juicy.
Melalui resep yang dibagikan @willgoz, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memasak steak di rumah. Salah satunya adalah memastikan pan benar-benar panas sebelum daging dimasukkan. Teknik ini membantu membentuk crust atau lapisan kecokelatan yang membuat steak semakin menggugah selera.
Menariknya, Anda juga tidak harus memiliki peralatan khusus. Jika tidak memiliki oven atau air fryer untuk membantu proses resting, daging tetap bisa diistirahatkan langsung di pan.
Untuk mengikuti teknik memasak steak ini, siapkan:
- Stainless pan
- Oven atau air fryer
- Penjepit makanan
- Pisau
- Talenan
Oven atau air fryer digunakan pada suhu sekitar 65-70 derajat Celsius untuk membantu menjaga suhu daging saat resting.
Bahan-Bahan
Steak dengan kualitas baik
Garam secukupnya
Minyak secukupnya
Butter secukupnya
Anda juga bisa menambahkan lada atau bumbu lain sesuai selera saat steak sudah matang.
Cara Memasak Steak di Rumah
1. Siapkan Steak
Gunakan potongan daging steak dengan kualitas baik. Ketebalan daging akan memengaruhi waktu memasak.
Dalam resep ini, steak yang digunakan memiliki ketebalan sekitar 3,5 cm.
Pastikan permukaan daging cukup kering sebelum dimasak agar proses searing dapat menghasilkan crust yang lebih baik.
2. Panaskan Stainless Pan
Letakkan stainless pan di atas kompor dengan api besar.
Panaskan hingga benar-benar sangat panas atau mencapai kondisi smoking hot.
Pan yang sudah panas akan membantu daging langsung mengalami proses searing ketika bersentuhan dengan permukaannya.
3. Beri Garam Sebelum Searing
Taburkan garam pada steak tepat sebelum daging dimasukkan ke dalam pan.
Hindari memberi garam terlalu jauh sebelum proses searing jika ingin mengikuti teknik dari resep ini.
4. Sear Steak
Tambahkan sedikit minyak ke dalam pan yang sudah panas.
Letakkan steak dan masak satu sisi hingga permukaannya berubah menjadi golden brown dan membentuk crust.
Balik steak dan masak sisi lainnya dengan durasi yang disesuaikan dengan ketebalan daging.
Untuk steak setebal sekitar 3,5 cm, resep ini menggunakan waktu sekitar 2,5 menit untuk masing-masing sisi.
5. Lakukan Butter Basting
Pada sekitar satu menit terakhir proses memasak, tambahkan butter ke dalam pan.
Gunakan butter cair untuk membasahi permukaan steak secara berulang menggunakan sendok.
Teknik butter basting ini membantu memberikan aroma yang lebih harum sekaligus rasa gurih pada permukaan daging.
6. Resting Steak
Setelah proses searing selesai, pindahkan steak ke oven atau air fryer yang sudah diatur pada suhu sekitar 65-70 derajat Celsius.
Resting dilakukan selama kurang lebih 7-8 menit.
Jika tidak memiliki oven atau air fryer, steak dapat langsung diistirahatkan di pan selama beberapa menit.
Setelah itu, lakukan resting kembali sekitar 6-7 menit sebelum steak dipotong dan disajikan, sesuai teknik yang dibagikan dalam resep.
7. Sajikan
Setelah proses resting selesai, potong steak sesuai selera.
Sajikan bersama saus favorit, sayuran, kentang, atau berbagai pelengkap lainnya.
Salah satu kunci steak dengan permukaan yang cantik adalah suhu pan saat proses searing. Stainless pan perlu dipanaskan hingga sangat panas sebelum daging dimasukkan.
Suhu tinggi membantu permukaan daging cepat mengalami pencokelatan sehingga terbentuk crust yang gurih dan aromatik.
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