Resep Bakso Kuah Sapi yang Hangat dan Gurih, Pas untuk Menu Keluarga

JawaPos.com – Bakso kuah merupakan salah satu hidangan yang mudah disukai berbagai kalangan. Perpaduan bakso yang kenyal dengan kuah gurih dan hangat membuat makanan ini cocok disantap sebagai menu makan siang maupun makan malam.

Tidak harus selalu membeli di warung, bakso kuah juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup sederhana, sementara kuahnya dapat dibuat menggunakan kaldu dari tetelan sapi agar menghasilkan rasa yang lebih gurih dan kaya.

Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit. Dengan mengikuti beberapa langkah sederhana, semangkuk bakso kuah hangat bisa tersaji untuk dinikmati bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bakso kuah rumahan yang bisa dicoba.

Bahan-bahan 20 buah bakso sapi

250 gram tetelan sapi

2 liter air

2 sendok teh garam

2 sendok teh gula pasir

1 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh kaldu jamur

½ butir pala Bumbu kuah 75 gram bawang putih

30 gram bawang merah

15 gram kemiri

1 batang bawang pre Cara membuat 1. Goreng bumbu terlebih dahulu

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan bawang pre.

Goreng seluruh bahan hingga matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

2. Haluskan bumbu

Masukkan bahan-bahan yang sudah digoreng ke dalam chopper. Proses sampai menjadi bumbu halus, kemudian sisihkan.