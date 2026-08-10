Resep Bakso Kuah Sapi yang Hangat dan Gurih, Pas untuk Menu Keluarga

Resep Bakso Kuah yang Segar dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Bakso kuah merupakan salah satu hidangan yang mudah disukai berbagai kalangan. Perpaduan bakso yang kenyal dengan kuah gurih dan hangat membuat makanan ini cocok disantap sebagai menu makan siang maupun makan malam.
Tidak harus selalu membeli di warung, bakso kuah juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup sederhana, sementara kuahnya dapat dibuat menggunakan kaldu dari tetelan sapi agar menghasilkan rasa yang lebih gurih dan kaya.
Proses memasaknya pun tidak terlalu rumit. Dengan mengikuti beberapa langkah sederhana, semangkuk bakso kuah hangat bisa tersaji untuk dinikmati bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bakso kuah rumahan yang bisa dicoba.
1. Goreng bumbu terlebih dahulu
Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan bawang pre.
Goreng seluruh bahan hingga matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
2. Haluskan bumbu
Masukkan bahan-bahan yang sudah digoreng ke dalam chopper. Proses sampai menjadi bumbu halus, kemudian sisihkan.
3. Buat kaldu sapi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027