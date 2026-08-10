Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.58 WIB

Bikin Menu Rumahan Lebih Istimewa, Ini Resep Sop Sayur dengan Telur Puyuh

Sop Telur Puyuh (Instagram @berbagiresep/@evi_novrianty) - Image

Sop Telur Puyuh (Instagram @berbagiresep/@evi_novrianty)

JawaPos.com – Menyajikan sayur sop sebagai menu keluarga tidak harus selalu menggunakan bahan yang sama. Dengan menambahkan telur puyuh, hidangan sederhana ini bisa terasa lebih spesial sekaligus mengenyangkan.

Kuah bening yang ringan berpadu dengan wortel, kentang, buncis, serta telur puyuh yang lembut. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian hangat dengan rasa gurih dan segar yang cocok disantap kapan saja.

Cara membuatnya pun tidak membutuhkan banyak waktu. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya cukup sederhana sehingga cocok untuk menu sehari-hari.

Berikut resep sop telur puyuh yang dikutip dari laman Radar Madun (JawaPos Group).

Bahan yang perlu disiapkan

  • 8–10 butir telur puyuh, sudah direbus dan dikupas
  • 2 buah wortel, iris tipis
  • 1 buah kentang, potong dadu
  • 5 batang buncis, iris menyerong
  • 1 batang daun bawang dan seledri, cincang atau iris halus
  • 2 siung bawang putih, memarkan
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 1 liter air
  • 1 sendok makan margarin
  • Garam secukupnya
  • Kaldu bubuk secukupnya

Cara membuat sop telur puyuh

1. Tumis bumbu

Lelehkan margarin di dalam panci atau wajan. Masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, kemudian tumis sampai aromanya harum.

2. Masak sayuran yang membutuhkan waktu lebih lama

Tuangkan air dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu, masukkan wortel dan kentang. Masak sampai kedua bahan tersebut mulai lunak.

3. Masukkan bahan lainnya

Tambahkan telur puyuh, buncis, daun bawang, dan seledri ke dalam kuah. Aduk perlahan agar seluruh bahan tercampur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Resep Bakso Kuah Sapi yang Hangat dan Gurih, Pas untuk Menu Keluarga - Image
Kuliner

Resep Bakso Kuah Sapi yang Hangat dan Gurih, Pas untuk Menu Keluarga

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06.13 WIB

Resep Pepes Tahu Kemangi, Lauk Rumahan Sederhana yang Wangi dan Lezat - Image
Kuliner

Resep Pepes Tahu Kemangi, Lauk Rumahan Sederhana yang Wangi dan Lezat

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06.09 WIB

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa - Image
Kuliner

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore