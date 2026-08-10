Bikin Menu Rumahan Lebih Istimewa, Ini Resep Sop Sayur dengan Telur Puyuh

JawaPos.com – Menyajikan sayur sop sebagai menu keluarga tidak harus selalu menggunakan bahan yang sama. Dengan menambahkan telur puyuh, hidangan sederhana ini bisa terasa lebih spesial sekaligus mengenyangkan.

Kuah bening yang ringan berpadu dengan wortel, kentang, buncis, serta telur puyuh yang lembut. Perpaduan tersebut menghasilkan sajian hangat dengan rasa gurih dan segar yang cocok disantap kapan saja.

Cara membuatnya pun tidak membutuhkan banyak waktu. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya cukup sederhana sehingga cocok untuk menu sehari-hari.

Berikut resep sop telur puyuh yang dikutip dari laman Radar Madun (JawaPos Group).

Bahan yang perlu disiapkan 8–10 butir telur puyuh, sudah direbus dan dikupas

2 buah wortel, iris tipis

1 buah kentang, potong dadu

5 batang buncis, iris menyerong

1 batang daun bawang dan seledri, cincang atau iris halus

2 siung bawang putih, memarkan

½ sendok teh merica bubuk

1 liter air

1 sendok makan margarin

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya Cara membuat sop telur puyuh 1. Tumis bumbu

Lelehkan margarin di dalam panci atau wajan. Masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, kemudian tumis sampai aromanya harum.

2. Masak sayuran yang membutuhkan waktu lebih lama

Tuangkan air dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu, masukkan wortel dan kentang. Masak sampai kedua bahan tersebut mulai lunak.

3. Masukkan bahan lainnya