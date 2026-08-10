Resep Pepes Tahu Kemangi, Lauk Rumahan Sederhana yang Wangi dan Lezat

JawaPos.com – Tahu bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat tanpa harus selalu digoreng. Salah satu yang patut dicoba adalah pepes tahu kemangi.

Olahan ini dibuat dari tahu putih yang dicampur dengan bumbu rempah, daun kemangi, dan daun bawang. Adonan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus hingga matang.

Proses memasak dengan cara dikukus membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak. Aroma khas daun pisang dan kemangi juga membuat pepes semakin menggugah selera.

Teksturnya lembut dengan rasa gurih dan aroma rempah yang khas. Pepes tahu kemangi cocok menjadi lauk sederhana untuk menemani nasi hangat, baik saat sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep pepes tahu kemangi yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan utama 300 gram tahu putih, haluskan

1 butir telur, opsional

1 genggam daun kemangi, ambil bagian daunnya

1 batang daun bawang, iris tipis

1 sendok makan minyak goreng, opsional

Daun pisang secukupnya

Tusuk gigi atau lidi secukupnya Bumbu yang dihaluskan 5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

2 butir kemiri

½ sendok teh ketumbar

1 ruas kunyit

½ sendok teh garam

½ sendok teh gula

Penyedap rasa berbahan jamur secukupnya, jika suka Cara membuat pepes tahu kemangi 1. Siapkan bumbu

Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, garam, dan gula.

Bumbu bisa langsung digunakan. Namun, jika ingin aroma rempah yang lebih kuat, tumis sebentar dengan sedikit minyak hingga harum, kemudian biarkan agak dingin.

2. Buat adonan pepes