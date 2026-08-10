Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 06.09 WIB

Resep Pepes Tahu Kemangi, Lauk Rumahan Sederhana yang Wangi dan Lezat

Pepes Tahu Kemangi (Instagram @resepasiknusantara/@imel8621) - Image

Pepes Tahu Kemangi (Instagram @resepasiknusantara/@imel8621)

JawaPos.com – Tahu bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat tanpa harus selalu digoreng. Salah satu yang patut dicoba adalah pepes tahu kemangi.

Olahan ini dibuat dari tahu putih yang dicampur dengan bumbu rempah, daun kemangi, dan daun bawang. Adonan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus hingga matang.

Proses memasak dengan cara dikukus membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak. Aroma khas daun pisang dan kemangi juga membuat pepes semakin menggugah selera.

Teksturnya lembut dengan rasa gurih dan aroma rempah yang khas. Pepes tahu kemangi cocok menjadi lauk sederhana untuk menemani nasi hangat, baik saat sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep pepes tahu kemangi yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan utama

  • 300 gram tahu putih, haluskan
  • 1 butir telur, opsional
  • 1 genggam daun kemangi, ambil bagian daunnya
  • 1 batang daun bawang, iris tipis
  • 1 sendok makan minyak goreng, opsional
  • Daun pisang secukupnya
  • Tusuk gigi atau lidi secukupnya

Bumbu yang dihaluskan

  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 2 butir kemiri
  • ½ sendok teh ketumbar
  • 1 ruas kunyit
  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok teh gula
  • Penyedap rasa berbahan jamur secukupnya, jika suka

Cara membuat pepes tahu kemangi

1. Siapkan bumbu

Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, garam, dan gula.

Bumbu bisa langsung digunakan. Namun, jika ingin aroma rempah yang lebih kuat, tumis sebentar dengan sedikit minyak hingga harum, kemudian biarkan agak dingin.

2. Buat adonan pepes

Masukkan tahu yang sudah dihancurkan ke dalam wadah. Tambahkan bumbu halus, daun kemangi, daun bawang, dan telur jika digunakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Resep Bakso Kuah Sapi yang Hangat dan Gurih, Pas untuk Menu Keluarga - Image
Kuliner

Resep Bakso Kuah Sapi yang Hangat dan Gurih, Pas untuk Menu Keluarga

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06.13 WIB

Bikin Menu Rumahan Lebih Istimewa, Ini Resep Sop Sayur dengan Telur Puyuh - Image
Kuliner

Bikin Menu Rumahan Lebih Istimewa, Ini Resep Sop Sayur dengan Telur Puyuh

Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.58 WIB

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa - Image
Kuliner

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore