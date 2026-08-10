Resep Pepes Tahu Kemangi, Lauk Rumahan Sederhana yang Wangi dan Lezat

Pepes Tahu Kemangi (Instagram @resepasiknusantara/@imel8621)
JawaPos.com – Tahu bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat tanpa harus selalu digoreng. Salah satu yang patut dicoba adalah pepes tahu kemangi.
Olahan ini dibuat dari tahu putih yang dicampur dengan bumbu rempah, daun kemangi, dan daun bawang. Adonan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus hingga matang.
Proses memasak dengan cara dikukus membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak. Aroma khas daun pisang dan kemangi juga membuat pepes semakin menggugah selera.
Teksturnya lembut dengan rasa gurih dan aroma rempah yang khas. Pepes tahu kemangi cocok menjadi lauk sederhana untuk menemani nasi hangat, baik saat sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep pepes tahu kemangi yang bisa dibuat sendiri di rumah.
1. Siapkan bumbu
Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, garam, dan gula.
Bumbu bisa langsung digunakan. Namun, jika ingin aroma rempah yang lebih kuat, tumis sebentar dengan sedikit minyak hingga harum, kemudian biarkan agak dingin.
2. Buat adonan pepes
Masukkan tahu yang sudah dihancurkan ke dalam wadah. Tambahkan bumbu halus, daun kemangi, daun bawang, dan telur jika digunakan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027